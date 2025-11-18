Зеленский отправится в Турцию, где может встретиться с Уиткоффом

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф в среду посетит Турцию, где, как ожидается, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом утром 18 ноября пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, официально о поездке пока не объявлено. О ней пишут также арабские СМИ, ссылаясь на источники.

Ранее во вторник стало известно, что Владимир Зеленский 19 ноября намерен посетить Турцию. Об этом сообщил он сам, отметив, что цель поездки – "активизация переговоров" о мире с Россией. "Всеми силами приближать окончание войны – это главный приоритет Украины. Работаем также над восстановлением обменов и возвращением пленных", – написал Зеленский.

Где именно в Турции может пройти его встреча с Уиткоффом и с кем ещё может встретиться президент Украины, пока не сообщалось. На прошлой неделе стало известно о непрямых переговорах в Турции по вопросу обмена пленными – об этом сообщил глава Совета по национальной безопасности и обороне Украины Рустем Умеров.

Стивен Уиткофф с февраля нынешнего года участвовал в ряде встреч с российскими и украинскими представителями, несколько раз посещал Россию, где встречался с Владимиром Путиным. Зеленский несколько раз высказывал критические замечания в его адрес, утверждая, что в ряде его высказываний звучали пророссийские нарративы. Уиткофф сыграл важную роль в достижении соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, его усилия приветствовали в Израиле и странах-посредниках.

Зеленский накануне посетил Францию, а сегодня находится с визитом в Испании.