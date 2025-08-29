Зеленский подписал закон, в котором закреплено определение "рашизма"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа": в нем на официальном уровне закреплено понятие "рашизма", сообщили в Верховной Раде Украины.

"Рашизм" в законе определен как "новая разновидность тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе режима, сформированного в государстве-агрессоре (России), и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического режима СССР и национал-социализма (нацизма)".

В законе закреплена защита памяти украинского языка и культурного наследия как составляющей национальной безопасности Украины. "В начавшейся вооруженной агрессии против Украины в феврале 2014 года, государство-агрессор манипулирует интерпретациями исторических событий. Одна из составляющих вооруженной агрессии Российской Федерации – стремление лишить украинцев их исторической памяти", – также сказано в документе.

Закон также дает определения таких понятий, как "война за независимость Украины", "национальная память", "историческая антиукраинская пропаганда", "преступления против украинского народа" и декларирует всестороннюю поддержку государства в осуществлении научных исследований по истории Украины и популяризации истории страны.