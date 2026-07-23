Зеленский предложил Федорову пост вице-премьера по новациям

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову должность в новом правительстве. Зеленский сообщил об этом в четверг в Киеве на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Как сказал украинский президент, Федоров остается "в команде", и он предлагал ему несколько должностей. "Последняя должность, чтобы не вдаваться в детали всех наших встреч – вице-премьер по военным новациям. И это очень важно, потому что должна быть координация новаций с руководством Минобороны, с главкомом нашей армии, с Генштабом и президентом", - цитирует Владимира Зеленского Украинская служба Радио Свобода.

На днях Владимир Зеленский заявлял, что предлагал бывшему министру обороны "достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую государства и обеспечить её развитие".

В Украине тем временем продолжаются протесты с требованием вернуть Михаила Федорова на пост минситра обороны.

После своего увольнения на прошлой неделе Федоров выступил с резкой критикой в адрес на тот момент главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Отметив успехи Сырского как военачальника, в том числе во время Киевской операции, Федоров добавил, что "система управления изменилась, и мы не можем ехать на том, что было тогда". Сообщалось, что у Федорова был конфликт с Сырским.

На днях Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности министра обороны Евгения Хмару, который ранее возглавлял СБУ. Он также уволил главкома ВСУ Сырского и назначил вместо него Михаила Драпатого.