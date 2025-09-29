Зеленский предложил создать совместную с Европой систему ПВО

Украина хотела бы сформировать совместную систему противовоздушной обороны вместе с европейскими союзниками для защиты от российских угроз. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Варшавском форуме по безопасности.

По словам Зеленского, российские вторжения в воздушное пространство Польши и стран Балтии показывают необходимость коллективных действий. "Украина предлагает Польше и всем нашим партнёрам создать совместный полностью надёжный щит против российских воздушных угроз", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинский опыт борьбы с беспилотниками и ракетами может быть полезен союзникам, а совместные усилия стран региона обеспечат достаточное количество оружия и производственных мощностей.

Отвечая на вопрос о позиции США, Зеленский заявил, что нынешняя политика президента Дональда Трампа "сбалансирована и поддерживает Украину", при этом американский лидер стремится сохранить роль посредника в переговорах с Россией.

Кроме того, Зеленский прокомментировал слова Александра Лукашенко о том, что у России есть "очень хорошее предложение" по Украине, одобренное США. "Он живет в своем мире, но иногда [президент России Владимир] Путин приезжает в гости в этот мир. И они там, два довольно пожилых человека, о чём-то разговаривают. Поэтому мне сложно комментировать то, о чём они говорят", — сказал Зеленский.

В свою очередь глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ни одно государство-член НАТО не будет брошено на произвол судьбы, столкнувшись российской волной гибридных атак.

"Россия хочет проверить нашу решимость и спровоцировать беспорядки. Это опасно, и на это необходимо ответить чётко и сплочённо", — заявил Вадефул на пресс-конференции в Варшаве.