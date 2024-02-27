Зеленский прибыл в Эр-Рияд вскоре после спикера российской Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом - фактическим правителем королевства.

В своём телеграм-канале Зеленский сообщил, что в ходе "содержательного и искреннего" разговора он обсудил с наследным принцем пункты продвигаемой Киевом "Формулы мира" - плана завершения войны, которую против Украины ведёт Россия. "Лидерство Саудовской Аравии может помочь найти справедливые решения", - отметил Зеленский.

Среди других тем переговоров упоминалось содействие в вопросе возвращения из российского плена украинских военнослужащих.

Мухаммед бин Салман стремится позиционировать себя в качестве потенциального посредника в усилиях, направленных на завершение войны между Россией и Украиной. Саудовская Аравия при этом остаётся тесно связана с Россией в энергосфере в рамках группы ОПЕК+, отмечает агентствоAssociated Press.

Днём ранее, 26 февраля, наследный принц принимал в Эр-Рияде спикера Госдумы России Вячеслава Володина и других официальных лиц из Москвы. В саудовском руководстве отмечали, что принц Мухаммед обсуждал с Володиным "темы, представляющие общий интерес".