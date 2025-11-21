Зеленский: сейчас один из самых тяжёлых моментов нашей истории

Президент Владимир Зеленский записал видеобращение к народу Украины.

"Сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории. Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжёлая, самая тяжёлая зима, и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости, и чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды", – отметил Зеленский.

Президент Украины отметил, что самое страшное для России – это единство украинцев.

Зеленский также отметил, что следующая неделя будет очень непростой и на Украину будет оказываться давление. "Мы будем и должны делать все, чтобы в результате произошло окончание войны и не произошло окончание Украины, окончание Европы и глобального мира", – подчеркнул Зеленский.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на два неназванных источника, что Соединенные Штаты оказывают давление на Украину, чтобы она согласилась на новый американский план прекращения войны, и пригрозили прекратить обмен разведданными и поставки оружия.

Ранее в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новую американскую инициативу по прекращению войны.

Bloomberg отмечает, что они, фактически, отвергли ключевые элементы американского плана. Лидеры четырех стран остались едины во мнении, что вооружённые силы Украины должны оставаться способными защищать свой суверенитет, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров.

Согласно опубликованному Axios предварительному тексту, мирный план предполагает, что украинские войска выйдут из контролируемой ими части Донецкой области, и эта зона будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая Российской Федерации, – но российские войска не войдут в эту зону.

В заявлении Франции по итогам разговора четырех лидеров говорится, что решение "должно полностью учитывать интересы Украины, сохранять её суверенитет и гарантировать ее будущую безопасность", а все решения, касающиеся Европейского союза и НАТО, должны быть согласованы всеми государствами-членами ЕС и НАТО.