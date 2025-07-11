Зеленский сообщил о "хороших сигналах" по поставкам оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии "хороших сигналов" относительно новых поставок вооружения из Соединённых Штатов Америки и стран Европейского союза. В своём вечернем обращении 11 июля глава государства сообщил, что Украина активно работает с партнёрами над усилением армии и системы противовоздушной обороны.

"Мы сейчас работаем с партнёрами над новыми поставками, над увеличением производства оружия в Украине и над лучшим обеспечением нашей армии. Уже есть хорошие договорённости, мы ожидаем новых. Важно как можно быстрее реализовать каждую договорённость, чтобы реально ощущалось: больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет. Мы имеем политические сигналы самого высокого уровня — хорошие сигналы, в том числе от Соединённых Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам — поставки возобновлены", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что приоритетом остаётся усиление ПВО и защита украинского неба. По его словам, на следующей неделе продолжится сотрудничество с американской стороной на военном уровне. В частности, ожидается визит специального представителя президента США Кита Келлога в Киев.

Кроме того, Украина готовит новые оборонные пакеты совместно с европейскими странами. Зеленский также сообщил, что в ближайшее время ожидаются новые санкционные меры против России. "Мы ждём в ближайшее время решительных шагов и по санкциям против России за эту войну — давление должно сработать", — подчеркнул он.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что военная помощь США, которая приостанавливалась, возобновлена. "По состоянию на сейчас оборонная поддержка продолжается ... Мы благодарны американской стороне за четкие сигналы о продолжении и возможности усиления оборонной поддержки Украины. Мы эти сигналы видим и мы их приветствуем", - приводит его слова "Интерфакс-Украина". Тихий сообщил, что украинская и американская команды работают "над выяснением всех технических деталей: что из уже выделенного в пути и когда приходит".

В СМИ в пятницу появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп впервые с момента вступления в должность планирует передать Украине вооружение в рамках программы Presidential Drawdown Authority, которая позволяет президенту принимать такие решения без одобрения Конгресса. До этого Украина получала помощь, одобренную ещё при администрации Джо Байдена. Кроме того, Трамп анонсировал на 14 июля "важное заявление о России". В интервью телеканалу NBC он сообщил о достижении договорённости с странами НАТО, которые смогут закупать американское вооружение для передачи украинской армии. "Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО затем передаёт это оружие и оплачивает его", — сказал Трамп. Он также выразил разочарование действиями Владимира Путина, который продолжает отдавать приказы об ударах по Украине и не стремится к прекращению огня.