Зеленский заявил об освобождении Украиной десятков населённых пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска с 1 сентября в ходе контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях освободили более 1000 квадратных километров территории страны, ранее оккупированных российскими войсками, и взяли под контроль десятки населённых пунктов.

Названия этих населённых пунктов он не привёл, однако в его аккаунтах в соцсетях появилось видео, на котором украинские бойцы сообщают о взятии Балаклеи Харьковской области на фоне флага Украины, поднятого над городом.

Местные жители, украинские военные и российские военные корреспонденты сообщили о переходе Балаклеи под контроль Украины накануне - на третий день наступления украинских войск в Харьковской области. Это наступление продолжается. По последним сообщениям, украинские силы уже вышли к реке Оскол и окраинам города Купянска, где заседает подконтрольная России оккупационная администрация Харьковской области. По данным Генштаба Украины, войска на этом направлении за 3 дня продвинулись почти на 50 км.