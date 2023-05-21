Зеленский: украинские военные остаются в Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский отверг утверждения, что российская армия после нескольких месяцев ожесточённых боёв полностью заняла Бахмут. "Мы держимся, мы продолжаем бороться", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Хиросиме, в рамках саммита G7.

"Я чётко понимаю, что происходит в Бахмуте, но я не могу привести подробностей о тактике наших военных...я не буду делиться их местоположением. Бахмут на сегодняшний день не оккупирован Российской Федерацией. Нет ни двух, ни трёх интерпретаций этих слов", - подчеркнул Зеленский.

Ранее в воскресенье сообщалось, что журналисты на саммите "Группы семи" перед встречей Зеленского с президентом США Джо Байденом задали президенту Украины вопрос о том, остается ли Бахмут в руках ВСУ. "Думаю, нет...На сегодня он только в наших сердцах", - такую версию ответа Зеленского привело, в частности, агентство Reuters.

Агентство France-Presse отмечало, что ответ Владимира Зеленского о Бахмуте был не совсем понятен. "Вы должны понимать, что от города ничего не осталось. На сегодня Бахмут только в наших сердцах", - цитировало Зеленского AFP.

Корреспондент Financial Times в Киеве написал позднее в твиттере, что окружение Зеленского назвало трактовку слов украинского лидера о Бахмуте неверной, и что он не подтверждал сдачу города. Владимир Зеленский якобы говорил о том, что Бахмут потерян в том смысле, что он полностью разрушен, говорилось в посте Кристофера Миллера.

О неточной трактовке слов Владимира Зеленского написал в фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Никифоров отмечал, что вопрос репортёра звучал так: "Россия утверждает, что взяла Бахмут". Именно на это Зеленский и ответил: "Думаю, нет".

Президент России Владимир Путин ранее подтвердил взятие под контроль Бахмута российскими силами. Его пресс-служба сообщила об этом в ночь на воскресенье. Путин поздравил подразделения ЧВК "Вагнер" и российских вооружённых сил и пообещал государственные награды всем отличившимся.

При этом в поздравлении президента на первом месте упоминаются "штурмовые отряды "Вагнер", и лишь потом - "военнослужащие подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов" (цитата по ТАСС). Ранее и Путин, и Министерство обороны России предпочитали избегать названий частных военных компаний, воюющих в Украине, и называть их наёмников "добровольцами".

Минобороны России использовало ту же формулировку. "В результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артёмовск" (советское название Бахмута, которое использует российская сторона) - объявило министерство около полуночи с 20 на 21 мая. Основатель и командующий ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о взятии его частями Бахмута ещё около полудня 20 мая.

Украинская сторона не подтверждала взятие Бахмута. В частности, заместитель министра обороны Украины Анны Маляр говорила в субботу, что украинские военные "контролируют определённые промышленные и инфраструктурные объекты" в городе и частный сектор. При этом Маляр назвала ситуацию в городе "критической". 21 мая она написала в телеграм-канале, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение, что даёт им возможность "уничтожать врага". В сводке генерального штаба украинских сил в воскресенье говорится, что бои за город продолжаются.