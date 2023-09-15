Байден и Зеленский встретятся 21 сентября в Вашингтоне

Президент США Джо Байден примет на следующей неделе в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Встреча запланирована на четверг, 21 сентября. Об этом сообщил на брифинге в Вашингтоне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Байден ожидает услышать от президента Зеленского его точку зрения по ряду вопросов, а также подтвердит перед лицом всего мира и американского народа свою приверженность поддержке Украины", — сказал Салливан.

Последний раз президенты США и Украины встречались на саммите стран НАТО в Вильнюсе в начале июля, а до этого в мае – на встрече лидеров стран "Группы семи" в Японии.

В начале сентября Зеленский проводил переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Встреча состоялась в Киеве. Во время визита Блинкен рассказал о выделении Украине нового пакета военной помощи а размере одного миллиарда долларов.

Кроме того, на следующей неделе президент США намерен встретиться с президентами стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

"Это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1", — отметил советник, уточнив что лидеры стран планируют обсудить региональную безопасность, торговлю и реформы по укреплению верховенства закона.

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