Зеленский ввёл санкции против капитанов судов "теневого флота" РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях, в частности, против 225 капитанов судов так называемого теневого флота, которые экспортируют российские нефтепродукты. Об этом сообщает его пресс-служба.

Зеленский подписал указы по двум новым пакетам ограничений. Они подразумевают блокировку активов на территории Украины, запрет на полеты над страной, а также на приобретение в собственность земельных участков.

Один из пакетов санкций связан с функционированием "теневого флота". Среди тех, кого затронули меры, граждане 11 стран, в том числе России (36 человек), Индии и Филиппин. По данным украинских властей, мониторинг ситуации в Черном, Красном и Балтийском морях показал, что внесённые в санкционный список капитаны руководили судами российского "теневого флота" и транспортировали нефть в обход санкций ЕС, G7 и других государств, пишет "Украинская правда".

Второй санкционный пакет распространяется на 46 граждан России, двух граждан Ирана и 44 российские компании, обслуживающие российский военно-промышленный комплекс. Указанные в этом писке предприятия, как отмечается, поставляют, разрабатывают, производят и ремонтируют технику, средства радиоэлектронной борьбы и запчасти для нужд российского ВПК; их продукция используется при производстве баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных дронов, стрелкового оружия и боеприпасов.

"Двое граждан Ирана причастны к поставкам авиационных запчастей и компонентов в обход санкций. Это происходило в интересах Иранской авиастроительной промышленной корпорации, которая является партнером России в разработке и производстве дронов "Шахед" и уже находится под санкциями Украины, США, Швейцарии и Новой Зеландии", - отметили в Офисе президента Украины.

"Теневым флотом" называют танкеры, которые Россия использует для обхода санкций против нефтяной индустрии, введённые после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.





