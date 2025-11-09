Зеленский ввёл санкции против Кирилла Дмитриева и пяти издательств

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении нескольких российских книжных издательств.

В документе, опубликованном на сайте президента Украины, говорится, что в санкционный список включены издательства "Книжный мир", "Вече", "Центрполиграф", "Яуза" и "Питер".

Как написал Зеленский в соцсетях, эти издательства "работают на оправдание агрессии и расширение российской пропаганды в мире".

"Книжный мир" позиционирует себя как "одно из крупнейших российских патриотических издательств", среди его авторов - поддерживающие войну в Украине Юрий Поляков, Андрей Фурсов, Егор Холмогоров, Сергей Глазьев и другие. "Вече" публикует военно-патриотическую литературу. "Центрполиграф" одно из крупнейших российских издательств, публикующее в том числе историческую литературу. Издательство "Яуза" публикует в том числе книги о войне в Украине, написанные с пророссийских позиций. Среди авторов "Питера", например, провоенные публицисты Дмитрий Пучков (Гоблин), Клим Жуков и Армен Гаспарян.

Другим указом Зеленский ввёл санкции против нескольких физических лиц, в том числе сотрудников российских администраций на оккупированных территориях и бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. В санкционный список включён и Кирилл Дмитриев - спецпредставитель президента России, участвующий в переговорах с США. По словам Зеленского, Украина передала свои предложения по дальнейшему ужесточению санкций западным партнёрам.