Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Зеленский ввёл санкции против Кирилла Дмитриева и пяти издательств

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении нескольких российских книжных издательств.

В документе, опубликованном на сайте президента Украины, говорится, что в санкционный список включены издательства "Книжный мир", "Вече", "Центрполиграф", "Яуза" и "Питер".

Как написал Зеленский в соцсетях, эти издательства "работают на оправдание агрессии и расширение российской пропаганды в мире".

"Книжный мир" позиционирует себя как "одно из крупнейших российских патриотических издательств", среди его авторов - поддерживающие войну в Украине Юрий Поляков, Андрей Фурсов, Егор Холмогоров, Сергей Глазьев и другие. "Вече" публикует военно-патриотическую литературу. "Центрполиграф" одно из крупнейших российских издательств, публикующее в том числе историческую литературу. Издательство "Яуза" публикует в том числе книги о войне в Украине, написанные с пророссийских позиций. Среди авторов "Питера", например, провоенные публицисты Дмитрий Пучков (Гоблин), Клим Жуков и Армен Гаспарян.

Другим указом Зеленский ввёл санкции против нескольких физических лиц, в том числе сотрудников российских администраций на оккупированных территориях и бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. В санкционный список включён и Кирилл Дмитриев - спецпредставитель президента России, участвующий в переговорах с США. По словам Зеленского, Украина передала свои предложения по дальнейшему ужесточению санкций западным партнёрам.

ВСУ теряют Покровск и Мирноград
Embed
ВСУ теряют Покровск и Мирноград

No media source currently available

0:00 0:24:39 0:00

ВСУ теряют Покровск и Мирноград

Украина посылает подкрепление


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG