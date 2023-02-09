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Зеленский выступил в Европарламенте перед началом саммита ЕС

Владимир Зеленский и председатель Европарламента Роберта Метсола

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, выступая перед депутатами Европарламента в Брюсселе, поблагодарил их за помощь, которую Киев получает от ЕС после начала российского военного вторжения.

"Украина вместе с Европой защищается от самой большой антиевропейской силы современного мира", - сказал Зеленский, чьё появление встретили долгой овацией. Некоторые из европейских законодателей пришли на заседание в синих и жёлтых цветах украинского флага.

Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "Настоящее время".

Позднее 9 февраля украинский лидер примет в бельгийской столице участие в саммите Евросоюза - в качестве почётного гостя. В Брюссель он прибыл после переговоров в среду в Лондоне и Париже с лидерами Великобритании, Франции, а также Германии. Цель нынешней поездки Владимира Зеленского - добиться от партнеров в Европе ещё больших поставок вооружений Украине.

Председатель Европарламента Роберта Метсола в четверг заявила, что поддерживает предоставление Украине истребителей и ракет большой дальности. "Государства ЕС должны быстро рассмотреть в качестве следующего шага поставку систем, необходимых вам для защиты свободы. Наш ответ должен быть пропорционален угрозе, и эта угроза реальна", - подчеркнула Метсола перед началом выступления Владимира Зеленского.

Несмотря на то, что президент Украины вряд ли покинет Брюссель, заручившись обещаниями о немедленном наращивании военной помощи, визит даст ему возможность побеседовать со всеми лидерами 27-ми стран Европейского Союза и руководством блока, отмечает Associated Press. Присутствие Зеленского на саммите в Брюсселе станет "сигналом европейской солидарности", - сказал накануне канцлер Германии Олаф Шольц.

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