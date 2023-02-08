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Зеленский прилетел Лондон. Он встретится с британским премьером

Риши Сунак и Владимир Зеленский на встрече в Киеве, 19 ноября 2022 года

Президент Украины в среду, 8 февраля, прилетел Лондон. Владимир Зеленский встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и выступит перед парламентом.

Кроме того, Зеленский посетит украинских военных, которые проходят в Великобритании военную подготовку.

Журналисты называют визит украинского президента неожиданным.

По данным Би-би-си, на фоне встречи Зеленского и Сунака Великобритания объявит о новых санкциях против России. Sky News пишет, что Зеленский попросит немедленного увеличения поставок вооружений.

Правительство Великобритании сообщило, что Сунак обсудит с украинским лидером поставки Киеву дальнобойного оружия. Оно должно помешать России наносить удары по критической инфраструктуре Украины.

Визит Зеленского в Лондон — это третья международная поездка украинского лидера после российского нападения и первая в наступившем году. В конце прошлого года президент посещал США и Польшу.

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