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Жена Азата Мифтахова рассказала о его статусе "обиженного" в колонии

Азат Мифтахов

Аспирант МГУ Азат Мифтахов, отбывающий срок по делу о нападении на офис "Единой России", решил предать огласке свое положение в колонии в статусе "обиженного" (или "опущенного") из-за своей бисексуальности.

В этом статусе он оказался после того, как в начале 2019 года ФСБ использовала против Мифтахова его интимные фотографии, передав информацию заключенным в колонии в Кировской области, сообщает DOXA со ссылкой на информацию от жены Мифтахова Елены Горбань.

Собеседница DOXA отмечает, что сейчас Мифтахов не нуждается в дополнительной защите, хотя и испытывает большее количество трудностей из-за своего статуса, чем другие заключенные. От серьезных неприятностей Мифтахова защищает то, что он считается политзаключённым, говорит Горбань.

В феврале этого года сообщалось, что следователи ФСБ проверяют Азата Мифтахова на причастность к "московской ячейке" так называемого террористического сообщества "Сеть". Соратники Мифтахова отмечали, что ФСБ готовится предъявить ему обвинения по делу "Сети".

  • Азата Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. По его словам, силовики выбивали у него признательные показания под пытками. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили факт применения насилия к Мифтахову.
  • В январе 2021 года Мифтахов был приговорён к шести годам колонии, признав виновным в хулиганстве по мотивам политической ненависти. По версии следствия, в январе 2018 года анархисты разбили стекло в офисе партии "Единая Россия" на Онежской улице в Москве и кинули внутрь дымовую шашку. Мифтахова обвинили в том, что он передал анархистам шашку, а во время акции находился поблизости и следил за обстановкой.
  • Уголовное дело было основано на показаниях секретных свидетелей. Остальные обвиняемые получили условные сроки. В апреле 2022 года срок заключения Мифтахова сократили на три месяца. Вину он не признал и должен выйти на свободу в сентябре нынешнего года.
  • Сотни российских и мировых учёных, математиков и общественных деятелей требовали прекратить преследование аспиранта мехмата МГУ. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.

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