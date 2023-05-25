Жена Азата Мифтахова рассказала о его статусе "обиженного" в колонии

Аспирант МГУ Азат Мифтахов, отбывающий срок по делу о нападении на офис "Единой России", решил предать огласке свое положение в колонии в статусе "обиженного" (или "опущенного") из-за своей бисексуальности.

В этом статусе он оказался после того, как в начале 2019 года ФСБ использовала против Мифтахова его интимные фотографии, передав информацию заключенным в колонии в Кировской области, сообщает DOXA со ссылкой на информацию от жены Мифтахова Елены Горбань.

Собеседница DOXA отмечает, что сейчас Мифтахов не нуждается в дополнительной защите, хотя и испытывает большее количество трудностей из-за своего статуса, чем другие заключенные. От серьезных неприятностей Мифтахова защищает то, что он считается политзаключённым, говорит Горбань.

В феврале этого года сообщалось, что следователи ФСБ проверяют Азата Мифтахова на причастность к "московской ячейке" так называемого террористического сообщества "Сеть". Соратники Мифтахова отмечали, что ФСБ готовится предъявить ему обвинения по делу "Сети".