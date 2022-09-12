Суд запретил в России анархистское движение "Народная самооборона"

В Челябинске суд признал террористическим анархистское движение "Народная самооборона" и запретил его на территории России, сообщает ТАСС. По заявлению судьи, в движении состоят около 400 человек, которые уже успели провести около 200 экстремистских акций.

"Народная самооборона", в частности, упоминалась в громком уголовном деле аспиранта МГУ Азата Мифтахова, приговоренного в 2021 году к шести годам лишения свободы за разбитое окно в офисе партии "Единая Россия". ФСБ утверждала, что Мифтахов был модератором группы "Народной самообороны" ВКонтакте.

В этой группе состояли и участники так называемого дела "канских подростков". В начале этого года 16-летний Никита Уваров был приговорен к пяти годам колонии, двое его товарищей получили три и четыре года условно.

Также она фигурировала в деле о взрыве в архангельском УФСБ в 2018 году, когда 17-летний студент Михаил Жлобицкий подорвал себя в приемной ведомства.