Суд запретил в России анархистское движение "Народная самооборона"

В Челябинске суд признал террористическим анархистское движение "Народная самооборона" и запретил его на территории России, сообщает ТАСС. По заявлению судьи, в движении состоят около 400 человек, которые уже успели провести около 200 экстремистских акций.
"Народная самооборона", в частности, упоминалась в громком уголовном деле аспиранта МГУ Азата Мифтахова, приговоренного в 2021 году к шести годам лишения свободы за разбитое окно в офисе партии "Единая Россия". ФСБ утверждала, что Мифтахов был модератором группы "Народной самообороны" ВКонтакте.
В этой группе состояли и участники так называемого дела "канских подростков". В начале этого года 16-летний Никита Уваров был приговорен к пяти годам колонии, двое его товарищей получили три и четыре года условно.
Также она фигурировала в деле о взрыве в архангельском УФСБ в 2018 году, когда 17-летний студент Михаил Жлобицкий подорвал себя в приемной ведомства.
- Как рассказывает "Новая газета - Европа", "Народная самооборона" возникла в 2013 году после раскола крупной анархистской организации "Автономное действие". Фактическим лидером группы считается анархист Святослав Речкалов, он же Слава Камикадзе. Речкалов покинул Россию после задержания в 2018 году. Он рассказывал ОНК, что признательные показания из него пытались выбить при помощи пыток.
- В справке, подготовленной ФСБ, указывается, что "Народная самооборона" активна в более чем 40 городах России. "Активисты используют акты вандализма, хулиганские действия, нападения на административные здания и государственные учреждения для дестабилизации социально-политической обстановки в России," - указано в документе.
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