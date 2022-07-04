Жертвами стрельбы в Копенгагене стали три человека, в том числе россиянин

В результате стрельбы в крупном торговом центре в Копенгагене погибли три человека, еще четверо - ранены. Среди погибших - два подданных Дании, которым по 17 лет, а также 47-летний гражданин России.

В больницу в тяжёлом состоянии доставлены ещё двое датчан и два шведа, передаёт "Би-би-си".

Ранее сообщалось, что несколько человек погибли в результате стрельбы в воскресенье в торговом центре в датской столице. Стрельба произошла в квартале Копенгагена, находящемся между центром города и международным аэропортом. По свидетельствам очевидцев, они слышали несколько выстрелов, среди посетитлей молла и продавцов была паника.

В городе был объявлен режим кризисной готовности. Отмечалось, что полиция не исключает и мотива теракта.

Подозреваемый в стрельбе был задержан спустя несколько минут после нападения в торговом комплексе Fields. Сообщается, что это "этнический датчанин", которому 22 года. По словам руководителя городской полиции Сорена Томассена, у задержанного проблемы с психикой, и следствие не располагает подтверждениями мотива теракта.

Имя подозреваемого не приводится. Отмечается, что в понедельник он должен быть допрошен судьёй.

По данным полиции, у подозреваемого в момент задержании были винтовка и патроны. Свидетельств того, что он действовал не один, а вместе с сообщниками, нет. Следствие призвало владельцев магазинов сохранить любые записи с камер видеонаблюдения, которые у них могут быть.