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Дания присоединилась к оборонному партнерству с Евросоюзом

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Дания присоединилась к оборонному партнерству с Европейским союзом, что позволит датской армии участвовать в военных действиях ЕС. Ранее Дания принимала участие только в гражданских, но не военных миссиях Евросоюза.

Полторы недели назад министр иностранных дел Йеппе Кофод подписал на церемонии в Люксембурге письмо, в котором официально объявил, что страна отменит так называемую "оборонную оговорку" с Евросоюзом с 1 июля. В пятницу министерство иностранных дел Дании подтвердило немецкому агентству Deutsche Presse-Agentur, что новые правила вступили в действие.

Отношения Дании и Евросоюза с 1993 года регулировались уникальным для ЕС особым соглашением, по которому Дания обязалась сотрудничать с остальными странами Евросоюза в гражданской сфере, но оставляла за собой и своей армией право не принимать участия в оборонной политике ЕС. Скандинавская страна сохранила за собой право не следовать политике Евросоюза также в нескольких других областях, включая внутреннюю политику и юриспруденцию, и не перешла на общеевропейскую валюту евро. Однако военное вторжение России в Украину заставило ее, как и многие европейские страны, пересмотреть свои планы в сфере обороны в сторону большей милитаризации, увеличения военных бюджетов и более тесного сотрудничества со странами-союзниками.

1 июня в Дании прошел общенациональный референдум об отмене особого соглашения. За такое решение проголосовали 66,9% граждан.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен после референдума заявила, что сейчас, когда Европа борется за свою безопасность, ее странам необходимо сплотиться. "Мы посылаем Путину ясный сигнал, - сказала она. - Мы показываем, что когда Путин нападает на свободную страну и угрожает стабильности в Европе, все остальные страны стягиваются воедино."

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