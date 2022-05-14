Жители Белгорода сообщили о взрывах в небе

В Белгороде в ночь на 14 мая были слышны взрывы. Об этом сообщили пользователи в соцсетях. Они делились видео, на которых были слышны громкие звуки и видны яркие вспышки в ночном небе.

Жители предположили, что события связаны с работой ПВО или авиации. Местные власти информацию пока не комментировали.

Белгородская область граничит Украиной. С начала российского военного вторжения в соседнюю страну белгородский губернатор, наряду с руководителями других приграничных регионов, неоднократно заявлял об обстрелах со стороны Украины российской территории.

11 мая стало известно о первом погибшем – 18-летнем жителе села Солохи.

По данным властей Белгородской области, всего в регионе в результате обстрелов были повреждены 280 домов, а также 85 транспортных средств — сельхозтехника, легковые и грузовые автомобили.