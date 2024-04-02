Жители Белгородской области жалуются на мародёрство в оставленных домах

Жители Белгородской области, из-за обстрелов покинувшие свои дома и переехавшие в более безопасные места, жалуются на мародёрство в оставленных ими деревнях и сёлах. Некоторые заявляют, что их дома и квартиры грабили уже несколько раз. При этом вернуться и охранять своё жильё они не могут, поскольку въезд в наиболее обстреливаемые регионы ограничен по решению оперативного штаба.

Глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев подтвердил, что к нему поступает множество жалоб от эвакуированных жителей, и назвал мародёрство "очень больным вопросом". Он заявил, что случаи мародёрства зафиксированы как минимум в 12 населённых пунктах. По словам Бондарева, каждая жалоба расследуется представителями администрации совместно с военной полицией, выставлены дополнительные блокпосты.

Жители обвиняют в мародёрстве военнослужащих российской армии, расквартированных в области, а также неизвестных, которые приезжают на "машинах с неместными номерами", и цыган. Бондарев, говоря о необходимости дополнительных блокпостов, сказал, что "в основном это [мародёры. – РС] – не наши люди".