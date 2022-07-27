Жители Коми защитили бор от вырубки под песчаный карьер

Министерство природы Республики Коми расторгло договор с фирмой, которая планировала вырубить сосновый бор и разработать на его месте песчаный карьер. Против этого с 2021 года выступали местные жители. Историю борьбы за беломошник - так называют сосновый бор, растущий на почве, покрытой светлым лишайником - рассказывают Север.Реалии и Кедр.медиа.

Во вторник Минприроды Коми сообщило, что расторгло договор аренды с ООО "СССР" ("Сыктывкар Строй Сервис Ресурс"). Причиной ведомство назвало задолженность фирмы по арендной плате в размере более 1 миллиона рублей. Об акциях, прошедших в Сыктывкаре накануне, ведомство не упомянуло. В понедельник местные жители и депутаты провели очередную акцию против вырубки леса.

В сентябре 2021 года местные жители направили обращение к главе Коми Владимиру Уйбе, в котором требовали остановить вырубку леса под песчаные карьеры. Авторы письма настаивали, что из-за уничтожения беломошника они могут лишиться мест для отдыха, сбора ягод и грибов. Инициатива собрала более 1600 подписей.

Глава Коми поддержал активистов и поручил Минприроды республики найти компромисс с учётом интересов населения: выделить другой участок для карьера, а разрешение на вырубку леса отменить.

Однако уничтожение беломошника продолжилось. Тогда жители организовали дежурство, десятками приезжали к карьерам, в том числе с плакатами. Некоторые из них ранее принимали активное участие в защите Шиеса. В конце июня протестующие перекрыли дорогу, чтобы заставить власти посетить места вырубок. В итоге было решено приостановить вырубку до достижения консенсуса.

В день расторжения договора аренды директор "СССР" Вячеслав Качмазов написал, что ещё в 2019 году объявил о создании на месте беломошника туристического экоцентра с "искусственными озёрами для разведения рыбы". В протестах он обвинил "псевдоактивистов" – проплаченных "навальнистов" и местных коммунистов.