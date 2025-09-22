Жители Москвы слышали взрывы, мэр сообщил об атаке БПЛА

Москва и Подмосковье вечером 22 сентября подверглись атаке беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, средства ПВО отражают атаку. Впоследствии Собянин сообщил, что были сбиты девять беспилотников, по предварительным данным, пострадавших нет.

Сообщение Собянина последовало спустя некоторое время после того, как в ряде районов Москвы и Московской области, по многочисленным сообщениям в соцсетях, были слышны звуки взрывов. По данным ряда телеграм-каналов, о взрывах сообщали жители разных районов Москвы, главным образом северо-западных и южных. Сообщения жителей Москвы и Подмосковья цитирует в частности "Осторожно, Москва". Всего, по ряду сообщений, были слышны не менее 10 взрывов. Воздушная тревога не объявлалась.

Издание "База" сообщило о приостановке работы московских аэропортов. Судя по сервису Flightradar24, несколько рейсов развернулись на подлёте к Москве. В Росавиации сообщили, что ограничения были введены в одном из аэропортов - Шереметьево.

Власти Москвы периодически сообщают о налётах украинских беспилотников, которые, как правило, сбивают на подлёте к российской столице. В течение 2025 года атаки беспилотников неоднократно нарушали работу московских аэропортов.