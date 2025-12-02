Ссылки для упрощенного доступа

Жители Петербурга жалуются на сбои в работе мобильного интернета

Жители Петербурга второй день подряд жалуются на отключения мобильной связи и интернета.

Как пишет "Фонтанка", проблемы с интернетом возникли у абонентов МТС, при этом сайты из "белого списка" доступны. По данным "Сбой.рф" проблемы со связью также возникли у абонентов "Билайн" и Теле2.

Сервис Downdetector фиксирует резкий рост количества жалоб на качество связи днем 2 декабря. Всего за сутки поступило около 1600 жалоб.

"Обычно утром отключают, когда в область прилетают дроны. Но не всегда: иногда есть предупреждения о дронах, но связь есть. В Петербурге, насколько я знаю, глушат связь только в тех районах, где есть какие-то важные объекты - заводы и т.д.", – рассказал Север.Реалии житель Петербурга.

В ночь на 2 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил об опасности атаки беспилотников и добавил, что "возможно понижение скорости мобильного интернета". Утром режим был снят.

  • Российские власти регулярно блокируют мобильный интернет в регионах, утверждая, что отключения связи помогут предотвратить атаку дронов. На фоне атак украинских дронов власти создали "белый список" интернет-ресурсов, который будет доступен даже при отключении мобильного интернета. В него попали Госуслуги, сайты крупных банков, РЖД, Rutube, 2GIS, "Кинопоиск", "Дром", букмекерского оператора "Фонбет" и других.
Путин снова требует весь Донбасс
Путин снова требует весь Донбасс

Путин снова требует весь Донбасс

Отставка Ермака

Новости

Новости

