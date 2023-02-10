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Жители Подмосковья помогли оплатить штраф – теперь им звонит Центр "Э"

Центр по борьбе с экстремизмом обзванивает и опрашивает жителей Московской области, которые помогли оплатить штраф активисту, чьё имя не называется. Об этом сообщил проект "РОСштраф", который организовал сбор.

"РОСштраф" выяснил, что сотрудники центра "Э" получили доступ к банковским данным оштрафованного. В полиции активиста связывают с демократическим движением "Весна" (в декабре движение признали экстремистским, однако решение суда в силу ещё не вступило). "РОСштраф" отмечает, что оштрафованный и координаторы "Весны" друг о друге не знают.

По закону полиция может получить банковские данные только по решению суда при наличии оснований – "РОСштраф" предполагает, что против оштрафованного возбуждается уголовное дело. По совету адвокатов активист уехал из России. После этого случая "РОСштраф" изменил формат сборов: ради безопасности теперь деньги на штрафы собирают на карту координатора.

В случае вызова на опрос правозащитный проект "Первый отдел" рекомендует приходить на него с адвокатом, пользоваться 51-й статьёй Конституции России и внимательно читать все бумаги, которые требуют подписать полицейские.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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