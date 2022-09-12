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Жители Ростовской области сообщили о мощном взрыве

Ростов-на-Дону, иллюстративная фотография

Жители нескольких городов Ростовской области услышали звук, похожий на взрыв, – сообщает местное издание 161.RU со ссылкой на сообщения читателей и публикации в соцсетях. Информацию также подтверждают источники TheInsider.

Расстояние между крайними точками, где слышали взрыв — почти 200 километров— от Новошахтинска на севере до Ейска на юге, пишет 161.RU.

Читатели также сообщили, что в некоторых местах задрожали заборы, в районе села Пешково видны три-четыре очага чёрного дыма. В Ростове-на-Дону сработали сигнализации автомобилей, источники TheInsider говорят, что взрывы были слышны сразу в трёх разных частях города, но дыма видно не было.

Издание Baza, ссылаясь на фотографии и видео очевидцев, сообщает, что в Таганроге работает система ПВО, а рядом с селом Чалтырь (примерно в 20 километров от Ростова-на-Дону) виден чёрный дым. О сбитой ракете также пишет бывший командующий отрядами пророссийских сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин).


В пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области 161.ru заявили, что у них нет информации о взрывах или других чрезвычайных ситуациях. Власти региона ситуацию не комментировали.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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