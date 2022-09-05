Жители станицы Полтавской перекрыли дорогу к мусорному полигону

Утром 5 сентября жители станицы Полтавской в Краснодарском крае перекрыли единственную дорогу к мусорной свалке. На место прибыла полиция. Протестующие не собираются расходиться, пока их не выслушает губернатор Краснодарского края. Они требуют закрыть полигон и говорят, что встречи с чиновниками не дают результата.

Судя по видео с начала акции, путь грузовику с прицепом преградили около двадцати человек, с ними беседуют полицейские. Через три часа на дороге скопилось около 15 мусоровозов, передаёт с места событий блогер Игорь Щербацкий. По его словам, протестующие не уйдут, пока губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не согласится с ними встретиться и выслушать их жалобы.

В письменном обращении к Кондратьеву в июле 2022 года, которое в станице подписали более 4300 человек, жители Полтавской указывали, что мусорные стоки, попадая в оросительные каналы, отравляют воду и почву. Ссылаясь на решение Краснодарского арбитражного суда, они сообщили, что содержание ртути на сельскохозяйственных угодьях превышает допустимое в 32 раза. Авторы обращения потребовали закрыть полигон и наказать всех виновных в сложившейся ситуации.

Помимо этого, на многочисленных встречах с чиновниками жители Полтавской рассказывали, что рядом с их домами круглосуточно "носятся мусоровозы с прицепами" – мешают спать, сотрясают дома, разбивают дороги.

Также жители Полтавской жаловались в Генеральную прокуратуру России и в администрацию президента, откуда обращение спустили обратно – губернатору Краснодарского края. По словам активистов, у них накопилось более 800 листов переписок с различными ведомствами, но проблему за полтора года так и не решили. Прокуратура со ссылкой на Роспотребнадзор ответила, что никаких мусорных стоков нет. Чиновники отказались проводить контроль на МП "ЖКХ", которое эксплуатирует свалку, из-за моратория на проверку бизнеса до конца 2022 года.

По результатам исследования, "полигон не оказывает негативного влияния на качество воды в оросительной системе, – говорится в ответе пресс-службы губернатора Краснодарского края, – Закрытие и рекультивация полигона возможны после исчерпания его проектной мощности и вывода из эксплуатации". Когда это произойдёт, в ответе не уточняются.