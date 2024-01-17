Жители Забайкалья пожаловались на подростка в костюме Снегурочки

Жители села Капцегайтуй в Забайкальском крае пожаловались на представление, в котором школьники исполнили роли Снегурочки и Красавицы. Сельчане увидели в этом "ЛГБТ-пропаганду". Внимание на историю обратил телеграм-канал "Осторожно, новости".

В канун нового года подростки показали в местном доме культуры спектакль, в котором участвовали Дед Мороз, Снегурочка и Красавица. Все роли исполняли мальчики, на что авторам жалоб "было противно смотреть". Помимо "пропаганды ЛГБТ", они обвинили руководство ДК в "опоганивании, извращении и оскорблении" праздника и в "кощунстве над ветеранами СВО".

Жалобы они направили депутатам Госдумы и региональным властям. Правительство края начало проверку.

Глава села Валерий Колобов вступился за подростков. "Я направил отдельную жалобу в правоохранительные органы из-за съёмки детей на празднике без разрешения родителей. Никакой пропаганды не было. Я лично изучал сценарий, в том числе и на этот факт", – сказал он.