Практики геноцида. Гомофобия и трансфобия в царстве Путина

Прошлый год стал годом преследований российской властью ЛГБТ-людей. В конце 2022 года Путин подписал закон о полном запрете так называемой “пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений”. В июле 2023 года Госдума приняла закон, запрещающий трансгендерный переход. Врачи, психологи, правозащитники и юристы тщетно пытались объяснить государству, что гомофобные и трансфобные законы не прочто дискриминируют ЛГБТ-людей, но и ставят под вопрос саму возможность их жизни. 30 ноября Верховный суд РФ признал экстремистским “Международное общественное движение ЛГБТ”. Подобной организации не существует, но юристы считают, что теперь любая деятельность в защиту прав ЛГБТ-людей в России окажется вне закона. Многие ЛГБТ-активисты были вынуждены срочно покинуть Россию, чтобы избежать обвинений по экстремистским статьям. Например, в соответствии со статьей 282.2 УК РФ (“Организация деятельности экстремистской организации”) наказанием может стать лишение свободы на срок до десяти лет.

За этот год я встретился с безумным количеством человеческих трагедий

Ян Дворкин, лидер инициативной группы "Центр Т", которая помогает трансгендерным и небинарным людям, уехал из России сразу после решения Верховного суда. Они с мужем срочно собрали чемоданы, пристроили котов и оставили на стене своей квартиры в Москве послание для силовиков, если придут с обысками. В 2023 году Яну, одному из самых заметных ЛГБТ-активистов, многое пришлось пережить.

“Никогда еще со мной не происходило столько плохого и я не получал такого количества поддержки от незнакомых людей. Никогда еще я не сталкивался с таким неимоверным количеством сложных выборов. За этот год я встретился с безумным количеством человеческих трагедий, и они стали казаться уже чем-то привычным. Когда приняли закон о запрете "пропаганды ЛГБТ", еще не сразу было понятно, как он будет применяться и как отразится на людях. Всего через пару месяцев написали по этой статье донос на меня, суд признал меня виновным и обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Органы опеки отняли у меня подопечного ребенка, которого я много лет назад забрал из детдома, успешно лечил и реабилитировал. В отчете написали, что жизнь со мной вредит его психическому и физическому здоровью.

Вокруг меня есть и другие ЛГБТ-люди, которые получили административные дела за пропаганду. Есть и много тех, кто потерял возможность публиковать свои книги на ЛГБТ-темы в России, снимать фильмы и делать дипломные работы. А мы как ЛГБТ-инициатива потеряли возможность открыто сотрудничать с другими организациями, устраивать публичные акции в поддержку транслюдей. Даже просто положить на прилавок наши брошюры уже далеко не все были согласны. Издания, остающиеся в России, отменяли записи подкастов и интервью со мной. К моменту вступления закона в силу ощущение изоляции усиливалось, возможность работать сужалась. Но тогда мы не понимали, что это еще только начало. К весне заговорили про запрет трансгендерного перехода в России, и мы жили несколько месяцев в страхе, что нас могут лишить прав. Было адски много работы. Мы пытались бороться, писали депутатам и в Минздрав, нас тогда поддержало очень много людей. Но закон все равно был принят, и теперь надо было адаптироваться к нему и понять, как жить в этих условиях. Времени на адаптацию не оказалось. За нашу кампанию против трансфобного закона нас признали иноагентами, сайт в соответствии с решением суда стали блокировать. И, конечно, постоянные угрозы в сетях, нападения ботов на каналы и прочие вещи. У меня множились дела в суде, и я все больше привыкал к этой действительности. Я думал, что смогу так прожить еще несколько лет, но к концу года появилась новость о признании несуществующего "международного ЛГБТ-движения" экстремистским. Вероятность для меня получить уголовную статью по экстремизму становилась огромной. Я принял решение уехать из России. Мы эвакуировали и сотрудников, которые были публичными или ранее привлекались к суду за пропаганду. Я никогда не хотел уезжать, и эмиграция дается мне сложно. Все, что мне хотелось, – это работать внутри страны, чтобы медицинская помощь была доступной для всех людей, чтобы были пространства, в которых трансгендерные люди могли чувствовать себя в безопасности, могли получать помощь в кризисных ситуациях и не оставались одни, столкнувшись с дискриминацией. Мы продолжаем работать, задачи все те же, но становится сложнее с каждым шагом и страшнее за людей. Как будет применяться статья за экстремизм, мы еще не знаем", – сказал Ян Дворкин Радио Свобода.

Макс Оленичев, юрист российских региональных ЛГБТ-инициатив, предположил, как будет работать закон о запрете так называемого "Международного общественного движения ЛГБТ" и как он отразится на жизни ЛГБТ-людей в России.

– Есть ли сейчас возможность оспорить решение Верховного суда или оно принято окончательно?

Власть создает атмосферу страха

– 30 ноября 2023 года Верховный суд принял решение о признании несуществующей организации “Международное общественное движение ЛГБТ” и его структурных подразделений экстремистскими и запретил их деятельность на территории РФ. Мы знаем только эту формулировку суда. Текст решения суда изготовлен и направлен в Минюст, но официально не опубликован и, скорее всего, опубликован не будет, поскольку российское законодательство позволяет не публиковать тексты решений суда, если речь идет о безопасности государства. Дела об экстремизме всегда затрагивают вопросы безопасности государства. Закон предоставляет возможность подать апелляционную жалобу на решение Верховного суда РФ. Она может быть подана в течение месяца. Поскольку решение было принято 30 ноября, то срок подачи жалобы на решение истекает 30 декабря. По российскому закону это выходной день, поэтому срок апелляции переносится. И последним днем подачи жалобы будет 9 января. Если до этого срока не будет подана жалоба, то с нуля часов нуля минут 10 января 2024 года вступает в силу решение суда о признании “Международного общественного движения ЛГБТ” экстремистской организацией. Апелляционные жалобы подали уже несколько человек. Верховный суд РФ вернул их без рассмотрения. Таким образом право на апелляционное обжалование фактически не реализуемо, потому что сейчас позиция Верховного суда РФ заключается в том, что подавать жалобы могут только лица, участвовавшие в деле, или лица, которые не участвовали в деле, но их права затронуты решением суда. Поскольку от имени “Международного общественного движения ЛГБТ” никто не участвовал в деле, потому что этой организации не существует, то, соответственно, Верховный суд, скорее всего, не примет апелляционную жалобу ни от одного лица. И решение суда вступит в законную силу уже в январе 2024 года. С этого момента начнут действовать нормы антиэкстремистского законодательства применительно к “Международному общественному движению ЛГБТ” и его структурным подразделениям. Так как этой организации не существует, то в правовом государстве мы могли бы сказать, что решение суда не затронет деятельность российских ЛГБТ-инициатив. Но мы живем в другой реальности и поэтому можем предположить, что российский суд посчитал существующие российские региональные ЛГБТ-инициативы частью “Международного общественного движения ЛГБТ”. Кроме того, они могут быть указаны в решении суда, которое мы пока не получили. На практике правоохранительные органы могут посчитать деятельность российской организации, защищающей права ЛГБТ-людей, деятельностью этого “Международного общественного движения ЛГБТ” – даже если такие организации не указаны в решении Верховного суда РФ. Активисток, активистов, сотрудников, волонтеров этих организаций могут привлекать к административной и уголовной ответственности. И людей, которые никогда не состояли в таких организациях, но, например, когда-либо публиковали в соцсетях радужную символику, если Верховный суд посчитал ее экстремистской. Мы не знаем, какую символику Верховный суд посчитал экстремистской. Запрет, который связан с демонстрацией этой символики, распространяется на посты, которые были опубликованы до вступления решения суда в законную силу, но доступны на 10 января 2024 года. Первое нарушение запретов, установленных решением Верховного суда о запрете “Международного общественного движения ЛГБТ”, влечет за собой административный штраф, а за второе нарушение может наступить уголовная ответственность. Под действие антиэкстремистского законодательства попадут не все ЛГБТ-активисты, но часть из них. Кто именно и за какие действия – мы сейчас предположить не можем. Таким образом власть создает атмосферу страха и неопределенности правоприменения антиэкстремистского законодательства для ЛГБТ-людей.

– Каким образом будет работать решение Верховного суда о запрете несуществующего “Международного общественного движения ЛГБТ”?

– Своим решением Верховный суд позволил российским правоохранительным органам применять в полной мере антиэкстремистское законодательство к ЛГБТ-людям, их сторонникам и командам ЛГБТ-инициатив. Антиэкстремистское законодательство очень аморфно. Оно уже подвергалось критике со стороны международных органов по правам человека за свою нечеткость и невозможность прогнозирования правовых последствий.

Решение Верховного суда РФ направлено на исключение ЛГБТ-повестки из жизни российского общества

Решение Верховного суда РФ направлено на уничтожение инфраструктуры ЛГБТ-движения в России и самой идеи равноправия ЛГБТ-людей и гетеросексуалов. Сам факт информирования о своей гомо- или бисексуальной ориентации, трансгендерности не должен повлечь применение мер ответственности за нарушение антиэкстремистского законодательства, связанного с запретом деятельности “Международного общественного движения ЛГБТ”. Если информация о каминг-ауте будет содержать призывы к соблюдению прав ЛГБТ-людей в целом, то он может стать поводом для возбуждения уголовного дела (“Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", статья 280 УК РФ).

Решение Верховного суда РФ направлено на стирание видимости российских ЛГБТ-людей, исключение ЛГБТ-повестки из жизни российского общества, поэтому социальные потребности ЛГБТ-людей не будут учитываться.

При этом быть ЛГБТ-человеком не запрещено. ЛГБТ-люди могут знакомиться, встречаться, общаться. Закон не запрещает подписываться на паблики ЛГБТ-инициатив и читать их.

– Могут ли посчитать экстремизмом чтение в метро книги о жизни ЛГБТ-людей?

– Нет, если книга не была признана в отдельном судебном процессе экстремистской и после этого не включена в федеральный перечень экстремистских материалов, который ведется Минюстом. Но если на обложке книги, которую человек читает в публичном месте, изображена радужная символика, то такое действие может образовать состав административного правонарушения на первый раз (“Демонстрация символики экстремистской организации”). За второе нарушение может последовать возбуждение уголовного дела. Мы не знаем, признал ли Верховный суд радужную символику экстремистской. Но, как показала практика в делах против штабов Навального, тот факт, что в решении Верховного суда, например, буква Н не была признана экстремистской символикой, не помешало правоохранительным органам признавать ее таковой и привлекать людей к ответственности за ранее размещенные в интернете публикации, содержащие эту символику.

– Могут ли признать экстремизмом объятья и поцелуи людей одного пола?

будут усиливаться стереотипы в отношении ЛГБТ-людей

– Проявления чувств в частной жизни или на публике не образуют состава правонарушения в контексте антиэкстремистской деятельности. Антиэкстремистская деятельность – это всегда про мероприятия, организованную деятельность и призывы к участию в ней. Частную жизнь (вне организованного ЛГБТ-движения) ЛГБТ-людей регламентирует закон о запрете так называемой “пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди всех”. И если ЛГБТ-люди проявляют свои чувства на публике, то в отношении них могут возбудить дело об административном правонарушении по статье 6.21 КоАП РФ. Проявление чувств у себя дома не является нарушением какого-либо закона. Однако если видео или фотоматериалы, запечатлевшие, например, поцелуи людей одного пола во время домашней вечеринки попадут в интернет, то сам факт размещения таких материалов в интернете может стать поводом для проверки на нарушение закона “о запрете гей-пропаганды”.

– Многие правозащитные организации в прошлом году покинули Россию. Можно ли сказать, что ЛГБТ-люди, живущие в России, остались совсем без правовой помощи?

– С вступлением в силу решения Верховного суда в российском обществе будут усиливаться стереотипы в отношении ЛГБТ-людей. Под влиянием стигматизации ЛГБТ-люди будут меньше обращаться за помощью к государственным органам и больше закрываться, делать свою жизнь невидимой. Открытость ЛГБТ-людей будет снижаться из-за законодательных условий, которые российские власти создали в стране.

Российские правозащитные инициативы, несмотря на то что власть пытается признать их деятельность экстремистской, будут продолжать оказывать психологическую, юридическую и экстренную помощь гражданам России.

Сейчас идет обсуждение, каким образом возможно оказывать безопасно для всех такую поддержку дальше. Объема помощи меньше не станет, но будут изменены способы предоставления из-за рубежа такой поддержки ЛГБТ-людям в России. За последние полгода в России резко сократилось количество комьюнити-центров для ЛГБТ-людей, которые открыто ведут свою деятельность. Но остались еще помогающие специалисты: психологи, социальные работники, адвокаты и юристы. Последние (тех, кто глубоко погружен в ЛГБТ-тематику, внутри страны осталось не очень много) готовы в российских судах поддерживать ЛГБТ-людей.

Если человек пострадал от нападения гомофобов, то защита своих прав в таком случае не является экстремистской деятельностью. Такие дела могут вести юристы и адвокаты, которые занимаются общей практикой. Обращение к ним не является нарушением закона. Поэтому ЛГБТ-люди, живущие в России, не останутся совсем один на один со своими проблемами.

22 человека и организации привлечены к административным штрафам на сумму 5,4 миллиона рублей

Макс Оленичев рассказал, что за первое полугодие 2023 года в суды поступило 73 дела об административных правонарушениях, связанных с “гей-пропагандой”. С декабря 2022 года в России в Кодекс РФ об административных правонарушениях было введено две статьи: 6.21 – “Гей-пропаганда среди всех возрастов” и 6.21.2 – “Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол”. Также была введена третья статья, 6.21.1 – “Пропаганда педофилии”, которая не имеет никакого отношения к ЛГБТ-повестке и была включена в Кодекс для дополнительной стигматизации ЛГБТ-людей в России.

Обобщенная статистика за первое полугодие 2023 года показывает, что российские суды рассмотрели 62 дела об административных правонарушениях, связанные с “гей-пропагандой” и “демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних”. Из всех поступивших в суды дел (73) 27% материалов были возвращены в полицию и в прокуратуру из-за недостатков в документах. Почти 3% дел были прекращены, и никто не был привлечен к ответственности.

Привлечены к ответственности 27 организаций и физических лиц, из них: три организации, два руководителя организаций и 22 человека.

Наказания: 22 человека и организации привлечены к административным штрафам на сумму 5,4 миллиона рублей (средняя сумма штрафа составила 245 тысяч рублей), а четыре человека (это иностранцы) были подвергнуты административному аресту с административным выдворением за пределы России.

По данным Оленичева, последняя группа – это трансгендерные секс-работницы мигрантки. В январе-марте 2023 года полицейские составили по распечаткам из интернета протоколы, а суды привлекли их к ответственности за размещение объявлений о секс-услугах. Все они согласились с квалификацией правонарушений, поэтому суды особо не исследовали материалы дела и не устанавливали их невиновность. Дела рассматривались в отсутствие защитников.

Эта статистика, по словам юриста, показывает тревожные тенденции. Как утверждает Оленичев, за период с 01.07.2013 по 30.06.2022 в российские суды поступило не более 125 дел об административных правонарушениях за “гей-пропаганду”, то есть примерно 14 дел в год. Таким образом, рост количества рассмотренных судами дел составил 1042%.

Государственное преследование ЛГБТ-людей спровоцировало активность ультраправых движений и негативно повлияло на жизнь граждан, не имеющих отношения к ЛГБТ-сообществу. Сотрудники "Центра Т " после принятия закона, запретившего гендерный переход, получали многочисленные угрозы физическим насилием от известных радикальных движений. В июле молодые люди, закрыв лица, напали на группу поддержки, пришедшую на судебный процесс о блокировке сайта группы помощи трансперсонам "Центр Т". От распыления газовых баллончиков пострадали случайные прохожие, в том числе младший школьник. До этого похожим образом атаковали сотрудников юридической организации “Дело ЛГБТ”. После запрета некоего "Международного общественного движения ЛГБТ" гомофобное объединение “Пила” начало вновь угрожать ликвидацией ЛГБТ-активистам, которые давно покинули Россию.

В списке жертв, составленном гомофобами, оказался Федор Ципилев, ЛГБТ-активист, который покинул Москву два года назад. Федор не переживает слишком сильно из-за запугиваний со стороны "Пилы". Он и в России из-за своей открытости постоянно получал угрозы, в том числе физическим насилием. На него неоднократно нападали, и он уехал после избиения на почве ненависти. Федор считает, что российская власть юридической кампанией против ЛГБТ-персон развязала руки маргиналам.

Гомофобам публично дали зеленый цвет

"Пока эта активация маргиналов идет в основном на уровне интернета, но дальше она начнет все больше переходить в офлайн. Риски для ЛГБТ-людей, и не только для них, будут только выше. Гомофобам публично дали зеленый цвет. Недавно прилюдно выпороли российских звезд, участников голой вечеринки”. Показали, что для гомофобов больше нет никаких неприкосновенных. Раньше среди ЛГБТ-людей, которые не интересовались политикой, и умеренно-настроенных граждан считалось, что если ЛГБТ-человек не будет “отсвечивать”, то ничего с ним не сделают. Теперь очевидно, что наказывать будут всех подряд и люди любой сексуальной ориентации не могут быть уверенными, что за ними не придут. Получилось, как в известном высказывании Мартина Нимеллера: “Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому".

Еще один ЛГБТ-активист, попавший в этот список почему-то дважды, Ярослав Сироткин прокомментировал угрозы в свой адрес так:

"Письмо от "Пилы" о том, что будет какая-то охота за уехавшими активистами в Евросоюзе, немного напрягает. Посягательства на жизни и здоровье оппозиционеров из России уже были в Евросоюзе. Однако я считаю, что подобные письма направлены на людей с подвижной психикой. Я не из таких. Если угодно, то я привык к угрозам, которые постоянно получал от гомофобов. Чаще всего они приходили на мой аккаунт "ВКонтакте", пока он не был заблокирован по требования Генпрокуратуры РФ. Не считаю эти угрозы поводом для остановки своей деятельности.

Организация "Каллисто" продолжает помогать людям. К нам обращаются по разным вопросам. Большой всплеск обращений был после новостей об очередных юридических гомофобных инициативах. Чаще всего мы консультируем по поводу эмиграции. Я заметил, что прошлый год преследований ЛГБТ-людей ударил по их психологическому состоянию. Многие мои собеседники, задав вопрос и получив от меня просьбу, например, заполнить или собрать документы, перестают выходить на связь. Такие ощущение, что действия, требующие усилий, даются им с трудом. Очень много людей уехали, но не все. Многие не могут этого сделать или не хотят. Те, кто остались в России, вынуждены подвергать себя цензуре из-за страха перед гомофобными законами. Люди очень устали и находятся в тяжелом состоянии.

Мы попали в дурной сон престарелого чекиста

Я хотел бы обратиться к тем, кто остался в России. Я осознаю, насколько тяжело и страшно сейчас вам. Пожалуйста, берегите себя. Создавайте горизонтальные связи и поддерживайте отношения с близкими по духу людьми. Темные времена не навсегда. Они когда-нибудь закончатся, и нам нужно будет думать о контурах грядущего. И самое главное, уклоняйтесь от зла и не соучаствуйте в нем".

Многие эмигрировавшие ЛГБТ-активисты продолжают следить за ситуацией в России. Итиль Тёмная, соведущая подкаста о новостях, связанных с жизнью ЛГБТ-людей в России "Стрим 6.21", рассказала, как пережила 2023 год:

Люди и не думали противопоставлять себя государству, но государство сделало всё за них

"Когда каждую неделю есть новости, как очередной онлайн-кинотеатр или телеканал оштрафовали за "пропаганду", это тревожит. Когда под конец года начинаются ещё и рейды в клубах – пугает. Известно пока только о рейдах в двух городах, но отражается это на настроении по всей России. Клубы часто были "территорией, свободной от активизма". Люди и не думали противопоставлять себя государству, но государство сделало всё за них.

Наиболее конкретно планы на жизнь нарушены у трансгендерных людей, которые готовились к медицинской комиссии, а теперь вынуждены узнавать другие способы получения помощи. И всё-всё это на фоне того, как ЛГБТ-организации уходят из России или приостанавливают деятельность на неопределённый срок.

Я уверена, что экстремистское решение Верховного суда (и предыдущие законы) были приняты против организованных сообществ, а не "простых людей". ЛГБТ-активизм – это политический активизм, и в России его хотят задушить в любой форме.

Проблема в том, что сообщества-то так или иначе всё равно будут работать – подпольно, в других форматах, из-за границы, но будут. И люди, у которых есть выход на помогающие организации, имеют шанс отбиться от репрессий.

Из того, что я вижу, – людям тревожно и злобно, и это понятно. Но меня беспокоит то, чего я не вижу. Аудитория ЛГБТ-организаций – в десятки и сотни раз меньше реального числа ЛГБТ-людей в России. В новости часто попадает то, о чём люди сообщают сами, а для этого нужно знать, куда сообщать.

Поэтому я бы хотела, чтобы правозащитную информацию для ЛГБТ-людей сейчас публиковали не только ЛГБТ-издания, а вообще все. В принципе, если у прошлого года есть что-то хорошее, то это оно, но пока этих усилий недостаточно".

Виталий Боварь, бывший муниципальный депутат и один из немногих политиков, которые весь прошлый год публично поддерживали ЛГБТ-людей. Вот что он ответил Радио Свобода:

Наши сексуальная ориентация, гендерная идентичность, цвет глаз и форма носа не делают нас хуже или лучше других

"Гомофобные и трансфобные законы – это практики геноцида, попытка уничтожить человеческое разнообразие на территории России. Те, кто лоббировали эти законы и их приняли, несут полную ответственность за то, что будет происходить с ЛГБТ- людьми в ближайшие годы. Мы все рождены равными. Наши сексуальная ориентация, гендерная идентичность, цвет глаз и форма носа не делают нас хуже или лучше других. Мы как общество попали в дурной сон престарелого чекиста. Я не только про Путина сейчас говорю. Не он один инициировал эти законы. Желательно, чтобы суд был над ними, в том числе и за принятие законов против ЛГБТ-людей. Мне бы хотелось высказать слова поддержки всем людям, которые попадают под репрессии из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Все очень плохо, но все же создаются сети солидарности и гражданский сектор, помогающий ЛГБТ-людям, продолжает работать".