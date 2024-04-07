Минздрав сообщил о десятках пострадавших в Орске из-за паводка

Минздрав России сообщил 7 апреля о десятках пострадавших и нескольких госпитализированных в Орске Оренбургской области из-за паводка.

"За медицинской помощью в связи ситуацией в Орске обратилось 99 человек, в том числе 18 детей, из них 6 взрослых и 3 детей госпитализированы - их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь оказана амбулаторно", – цитирует ТАСС помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Ранее власти сообщили о гибели в подтопленном Орске 4-х человек, но утверждается, что ни один из них не утонул, а смерть наступила по иным причинам. У двоих сердечный приступ, у одного естественная смерть, еще один совершил самоубийство, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на мэрию.

Ситуация начала ухудшаться также в Оренбурге, где местные власти закрыли несколько улиц и переулков и призвали жителей опасных зон покинуть свои дома добровольно.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в воскресенье назвал ситуацию с весенним половодьем в регионе сложной и сообщил о прогнозируем пике в соседних регионах. "Впереди пик паводка у Кургана и Тюмени. Прогнозируемый пик в Оренбуржье – 10 апреля", – написал Паслер в своём телеграм-канале.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. Жителей ряда районов эвакуировали. Спустя день образовался еще один прорыв дамбы – у улицы Борисоглебской. Глава МЧС России Александр Куренков, прилетевший в Орск, оценил ситуацию там как "критическую". В городе подтоплены 4518 жилых домов и 4587 садовых участков. В целом в регионе из затопленных районов, по словам министра, эвакуированы более 4000 человек, включая 885 детей.

В некоторых районах Орска вода доходит до окон первых этажей, люди передвигаются по городу на лодках. Из-за паводка все школы Орска перевели на дистанционное обучение. По причине наводнения остановил работу нефтеперерабатывающий завод, сообщили в пресс-службе компании "Орскнефтеоргсинтез".

К эвакуации из-за угрозы затопления призвали жителей нескольких районов Курганской области. "Времени на разговоры и уговоры нет", – написала в своем канале в телеграме глава Звериноголовского округа региона.

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с главами Курганской и Тюменской областей Вадимом Шумковым и Александром Моором. Он поручил принять меры из-за возможной эвакуации, в частности призвать жителей заранее собрать вещи, передаёт РБК.

Подтопления есть также в Челябинской области. В регионе затоплены деревни и дачные поселки. В Миассе открыли сброс на плотине Поликарповского пруда, людей попросили покинуть территории. Губернатор Алексей Текслер пишет, что такая ситуация продержится еще несколько дней.