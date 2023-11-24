Житель Кирова получил 1,5 года условно по статье о фейках

Кировский областной суд приговорил местного жителя Владимира Ашихмина к полутора годам лишения свободы условно по статьям о распространении недостоверной информации о российской армии и о реабилитации нацизма. Об этом осуждённый сам рассказал ОВД-Инфо. Кроме того, на два года ему запрещено менять место жительства и администрировать сайты в интернете.

Причиной стали антивоенные высказывания Ашихмина в соцсети ВКонтакте. Он рассказывал о гибели мирных граждан Украины в ходе российского вторжения и о событиях в Буче.

Ашихмин также публиковал картинки с медалями, на которых были надписи "За пытки", "За мародёрство", "За возрождение фашизма". Суд отметил, что медали внешне похожи на советские награды времён Великой отечественной войны, и счёл это реабилитацией нацизма.

Ашихмин признал свою вину.