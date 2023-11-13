Жителя Красноярска приговорили к 7,5 годам по делу о военных "фейках"

Жителя Красноярского края Игоря Орловского приговорили к 7,5 годам колонии общего режима по обвинению в реабилитации нацизма и так называемых фейках о российской армии, сообщает "ОВД-Инфо".

Поводом стал комментарий Орловского в соцсети, где он сравнил политические курсы Гитлера и Сталина перед Второй мировой войной. "Сталин был такой же агрессор, как и Гитлер", - написал Орловский. Ложную информацию об армии следствие усмотрело в посте во "ВКонтакте" о российском ударе по драмтеатру в Мариуполе, где укрывались мирные жители.

Орловский также оставил два комментария, в которых упоминались убийства мирных жителей и разрушении городов Украины, а также слова бывшего омбудсмена Украины о том, что российские солдаты насиловали детей в Буче.

О возбуждении уголовного дела против Орловского стало известно в декабре 2022 года. Сторона обвинения запрашивала для красноярца десять лет лишения свободы.