Житель Новосибирска задержан после акции у мэрии в поддержку Украины

В Новосибирске полицейские задержали жителя, который залил синей и желтой краской крыльцо мэрии. Задержанный – директор частной котельной, сообщил мэр Анатолий Локоть в своем телеграме.

По сведениям чиновника, несколько дней назад житель уже раскрасил в цвета украинского флага пандус мэрии. Тогда его не смогли задержать.

"Российская армия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации на Украине и в ЛДНР. Воины-сибиряки рискуют жизнью, избавляя мир от коричневой чумы! И в это же время разбрызгивают свой яд сторонники украинского нацизма. В субботу целью была выбрана мэрия Новосибирска. Сторонник Бандеры и Шухевича залил синей и жёлтой краской крыльцо здания мэрии", – прокомментировал инцидент Локоть.

Чиновник добавил, что "лучшим наказанием стали бы принудительные работы по устранению последствий выходки". Об этом сообщает Сибирь.Реалии.