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Житель Владивостока умер после протеста на призывном пункте

Сергей Федосеенко

Во Владивостоке местный житель, 39-летний Сергей Федосеенко, умер после протеста на призывном пункте. Как пишет телеграм-канал Astra, Федосеенко пришел на призывной пункт 27 сентября и начал высказывать своё недовольство мобилизацией. Руководство военкомата вызвало полицейских, которые надели на Федосеенко наручники и увели его в служебный автомобиль. Как сообщается, после прибытия в ОВД сотрудники полиции увидели, что задержанному плохо, и вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть.

Никаких подробностей о том, как Федосеенко везли в отдел полиции и что происходило с ним в автомобиле, не приводится.

Сын погибшего рассказал Сибирь.Реалии, что не знал, что тот отправится на протест. Брат ему сказал, что Федосеенко-старший собрался в армию добровольцем.

  • После объявления в России частичной мобилизации по всей стране происходят одиночные и массовые протесты. Они жестоко подавляются силами полиции.
  • Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации резервистов для отправки на войну в Украине 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек.

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