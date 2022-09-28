Житель Владивостока умер после протеста на призывном пункте

Во Владивостоке местный житель, 39-летний Сергей Федосеенко, умер после протеста на призывном пункте. Как пишет телеграм-канал Astra, Федосеенко пришел на призывной пункт 27 сентября и начал высказывать своё недовольство мобилизацией. Руководство военкомата вызвало полицейских, которые надели на Федосеенко наручники и увели его в служебный автомобиль. Как сообщается, после прибытия в ОВД сотрудники полиции увидели, что задержанному плохо, и вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть.

Никаких подробностей о том, как Федосеенко везли в отдел полиции и что происходило с ним в автомобиле, не приводится.

Сын погибшего рассказал Сибирь.Реалии, что не знал, что тот отправится на протест. Брат ему сказал, что Федосеенко-старший собрался в армию добровольцем.