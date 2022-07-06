Жительницу Череповца оштрафовали за надпись "Не убий" на снегу

Вологодский областной суд отклонил жалобу на административный штраф в 30 тысяч рублей, наложенный на жительницу Череповца Августину Сентюлёву за антивоенные надписи на снегу и. Об этом сообщает "Медиазона".

18 марта Сетнюлёва написала на снегу аэрозольными баллончиками "Нет войне", "Мир", "NO WAR" и "Не убий" (шестая заповедь из Библии). Сентюлёву признали виновной по административному делу о дискредитации армии.

Жалобу, которую Сентюлёва подала на решение суда о штрафе, отклонил судья Евгений Медведчиков. Он уточнил, что "вопреки суждениям жительницы Череповца, право на свободу выражения мнения не является абсолютным". Медведчиков добавил, что в материалах дела не было сведений, указывающих на то, что Сентюлёва "до начала использования Вооружённых cил РФ в ДНР и ЛНР открыто выражала гуманистическую, пацифистскую, антимилитаристскую, антивоенную позицию, состояла в антимилитаристских и антивоенных общественных объединениях и движениях, занималась общественной деятельностью, направленной против войн и насилия". Неясно, следует ли из этого, что, если бы Сентюлёва до войны откыто выражала пацифисткую позицию, она не была бы оштрафована.