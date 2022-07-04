Задержанный в Москве 9 мая рассказал о пытках в полиции

Москвича Артемия Боброва, задержанного 9 мая за антивоенный пикет, избивали и пытали в Тверском ОВД Москвы, утверждает "Команда против пыток" со ссылкой на самого Боброва. Также сотрудники полиции, как утверждается, оскорбляли его и обещали подкинуть наркотики. Юристы "Команды против пыток" подали от имени Боброва заявление в Следственный комитет.

Научный сотрудник Института мировой экономики РАН Артемий Бобров вышел 9 мая на Тверскую улицу в Москве во время проведения акции "Бессмертный полк" и развернул плакат с надписью "Остановите войну с Украиной". Он был немедленно задержан. Как сообщает "Команда против пыток", полицейские повалили Боброва на землю, вырвали из рук плакат, а затем увели за ограждение на другую улицу. Там его положили на землю и надели наручники. После этого, как утверждает Бобров, несколько сотрудников полиции били его ногами по животу, когда он отказывался с ними говорить, требовал представиться и объяснить причину задержания. Один из них назвал Боброва "мерзавцем" и сказал, что он "испортил праздник". После этого его поставили лицом к забору, потребовали разблокировать телефон, угрожая делом о наркотиках, и заставили ждать полицейскую машину, лежа на асфальте.

В машине полицейский, по словам активиста, около двадцати раз раз требовал от него разблокировать телефон и бил по лицу за отказ. В самом отделе, рассказал Бобров, полицейский ударил его головой о стену, поставил "в растяжку" и бил по ноге, требуя держать ноги шире. Это продолжалось до 3-4 часов ночи.

Бобров провел в ОВД "Тверское" две ночи. 11 мая его доставили в Тверской районный суд Москвы, который назначил Боброву два штрафа: за участие в пикете и "дискредитацию вооруженных сил РФ" (15 и 50 тысяч рублей соответственно), а также десять суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции.

Выйдя на свободу из спецприемника, Бобров обратился в поликлинику. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и нейропатию лучевого нерва, и направили на госпитализацию. В больнице Артемий Бобров пробыл сутки.