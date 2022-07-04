Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Задержанный в Москве 9 мая рассказал о пытках в полиции

"Марш против пыток" в России, 20 мая 2018

Москвича Артемия Боброва, задержанного 9 мая за антивоенный пикет, избивали и пытали в Тверском ОВД Москвы, утверждает "Команда против пыток" со ссылкой на самого Боброва. Также сотрудники полиции, как утверждается, оскорбляли его и обещали подкинуть наркотики. Юристы "Команды против пыток" подали от имени Боброва заявление в Следственный комитет.

Научный сотрудник Института мировой экономики РАН Артемий Бобров вышел 9 мая на Тверскую улицу в Москве во время проведения акции "Бессмертный полк" и развернул плакат с надписью "Остановите войну с Украиной". Он был немедленно задержан. Как сообщает "Команда против пыток", полицейские повалили Боброва на землю, вырвали из рук плакат, а затем увели за ограждение на другую улицу. Там его положили на землю и надели наручники. После этого, как утверждает Бобров, несколько сотрудников полиции били его ногами по животу, когда он отказывался с ними говорить, требовал представиться и объяснить причину задержания. Один из них назвал Боброва "мерзавцем" и сказал, что он "испортил праздник". После этого его поставили лицом к забору, потребовали разблокировать телефон, угрожая делом о наркотиках, и заставили ждать полицейскую машину, лежа на асфальте.

В машине полицейский, по словам активиста, около двадцати раз раз требовал от него разблокировать телефон и бил по лицу за отказ. В самом отделе, рассказал Бобров, полицейский ударил его головой о стену, поставил "в растяжку" и бил по ноге, требуя держать ноги шире. Это продолжалось до 3-4 часов ночи.

Бобров провел в ОВД "Тверское" две ночи. 11 мая его доставили в Тверской районный суд Москвы, который назначил Боброву два штрафа: за участие в пикете и "дискредитацию вооруженных сил РФ" (15 и 50 тысяч рублей соответственно), а также десять суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции.

Выйдя на свободу из спецприемника, Бобров обратился в поликлинику. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и нейропатию лучевого нерва, и направили на госпитализацию. В больнице Артемий Бобров пробыл сутки.

  • По данным "ОВД-Инфо", с начала вооруженного вторжения России в Украину 24 февраля в России за антивоенные высказывания и акции было задержано 16309 человек в 207 населенных пунктах. За четыре месяца войны без задержаний антивоенных активистов прошел всего один день.
  • "Команда против пыток" - наследница правозащитной организации "Комитет против пыток", существовавшей с 2000 года. Она занималась общественным расследованием жалоб на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. 10 июня 2022 года Министерство юстиции россии объявило о внесении "Комитета против пыток" в реестр "иностранных агентов", после чего организация была вынуждена закрыться; однако уже 15 июня она продолжила работу под новым названием.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG