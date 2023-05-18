Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Жителя Биробиджана арестовали за "сотрудничество с СБУ"

Жителя Биробиджана арестовали по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией.

По мнению ФСБ России, подозреваемый собирал сведения о действиях российской армии в Украине, а также искал исполнителей будущих диверсий на объектах транспортной инфраструктуры России. Делал он это по заданию Службы безопасности Украины, считает ФСБ.

Это уже как минимум третье дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством или организацией в России. Ранее по ней арестовали петербургского активиста Даниила Кринари и бывшего сотрудника консульства США во Владивостоке Роберта Шонова.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG