Экс-сотрудника консульства США арестовали за сотрудничество с США

Суд арестовал бывшего сотрудника консульства США во Владивостоке Роберта Шонова, которого обвиняют в конфиденциальном сотрудничестве с другой страной. Внимание на это обратила "Медиазона".

По версии следствия, Шонов в переписке установил "отношения сотрудничества на конфиденциальной основе" с некими представителями США, чтобы "оказать им содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности России".

Как сообщает "Медиазона", подозреваемый по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством во Владивостоке был взят под стражу ещё в марте этого года, но его имя не называлось. Русская служба "Би-би-си" предполагает, что речь шла о Шонове. В сообщении пресс-службы суда во Владивостоке указывалось, что подозреваемый, имя которого засекречено, "будучи несогласным с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией в Украине, установил по переписке сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями США".

15 мая ТАСС сообщило об аресте Шонова, впервые назвав его полное имя. Он находится в московском СИЗО "Лефортово". Сейчас решается вопрос о продлении срока его ареста.

Одновременно с этим следствие ходатайствовало о продлении ареста петербургского художника Даниила Кринари. Его подозревают в сотрудничестве с Украиной. "Медиазона" считает, что дело Шонова связано с делом Кринари, так как номера их дел отличаются на одну цифру, им вменяют одинаковые статьи, а ходатайства о продлении срока в СИЗО поступили в одно время. Кринари задержали в Гродно 21 декабря 2022 года, а потом экстрадировали в Москву по запросу ФСБ. Жена художника отрицала сотрудничество мужа с Украиной и связывала его дело с телеграм-каналом, который он ведёт.