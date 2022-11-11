Жителя Коврова арестовали по обвинению в фейках в телеграме

В Коврове Владимирской области местного жителя арестовали по обвинению в распространении фейков об армии. Уголовное дело против него возбуждено из-за постов в интернете. По версии следствия, в июле 32-летний ковровец опубликовал в своём телеграм-канале не меньше семи постов с "заведомо ложной информацией" о действиях российских Вооружённых сил.

По статье о фейках обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы или штраф в размере до 5 млн рублей.