Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Жителя Коврова арестовали по обвинению в фейках в телеграме

В Коврове Владимирской области местного жителя арестовали по обвинению в распространении фейков об армии. Уголовное дело против него возбуждено из-за постов в интернете. По версии следствия, в июле 32-летний ковровец опубликовал в своём телеграм-канале не меньше семи постов с "заведомо ложной информацией" о действиях российских Вооружённых сил.

По статье о фейках обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы или штраф в размере до 5 млн рублей.

  • Фейками российские власти называют любую информацию о войне в Украине, отличную от версии Минобороны России. Статью о фейках про российскую армию добавили в уголовный кодекс России вскоре после её вторжения в Украину. С тех пор, по данным Генпрокуратуры, по этой статье возбуждены 149 дел.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG