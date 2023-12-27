Жителя Омска приговорили к 15 годам за поджоги машин с буквой Z

Суд в Омске приговорил местного жителя Антона Смольянинова к 15 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Об этом сообщила пресс-служба областного МВД.

По версии следствия, осенью 2022 года 46-летний инженер из Омска Смольянинов поджёг несколько автомобилей с декором в виде буквы Z - полуофициальным символом войны России в Украине. Также следствие указывает, что в декабре 2022 года он попытался поджечь трансформаторную станцию, которая питает жилые дома, промышленные объекты и противотуберкулезный диспансер.

Как отмечается в сообщении МВД, Смольянинов устроил поджоги якобы "в целях устрашения населения Омской области и оказания влияния на принятие решения" о прекращении войны в Украине. Признал ли он свою вину, силовое ведомство не уточняет.

Первые пять лет наказания инженер проведёт в тюрьме, затем его переведут в колонию строгого режима, следует из решения военного суда.