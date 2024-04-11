Жителя Петербурга задержали за "осквернение" георгиевской ленты

В Санкт-Петербурге полицейские пришли к 46-летнем местному жителю. Его подозревают по делу о реабилитации нацизма. Об этом пишет "Фонтанка".

Поводом послужили публикации во "ВКонтакте" с "осквернением георгиевской ленты". Подозреваемый в тексте своего поста якобы выразил неуважение к "защитникам Отечества". У петербуржца забрали компьютер и мобильные телефоны, сам он задержан.