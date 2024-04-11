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Жителя Петербурга задержали за "осквернение" георгиевской ленты

В Санкт-Петербурге полицейские пришли к 46-летнем местному жителю. Его подозревают по делу о реабилитации нацизма. Об этом пишет "Фонтанка".

Поводом послужили публикации во "ВКонтакте" с "осквернением георгиевской ленты". Подозреваемый в тексте своего поста якобы выразил неуважение к "защитникам Отечества". У петербуржца забрали компьютер и мобильные телефоны, сам он задержан.

  • Георгиевская лента, совпадающая по цветам с лентой учреждённого Екатериной II Георгиевского креста и советской Гвардейской медальной лентой времён Второй мировой, в современной России используется как символ Дня победы, а с 2022-го - вторжения в Украину.
  • С сентября 2022 года лента объявлена "символом воинской славы" России, за осквернение которого Владимир Путин ввёл уголовное наказание до пяти лет лишения свободы.

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Аномальный паводок в России

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