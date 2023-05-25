Члена-корреспондента РАН обвинили в передаче секретных данных Китаю

Арестованный в 2022 году член-корреспондент РАН Александр Шиплюк обвиняется следствием в передаче секретных данных Китаю на научной конференции. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters.

56-летний Шиплюк — директор новосибирского Института теоретической и прикладной механики РАН. О его аресте стало известно в августе 2022 года, он сразу был отправлен из Новосибирская в московское СИЗО "Лефортово". Собеседники Reuters утверждают, что ФСБ заподозрила учёного в передаче документов во время научной конференции в Китае в 2017 году. Сам он настаивает, что информация, о которой идет речь, находится в открытом доступе.

За два года ФСБ задержала, а суд арестовал троих новосибирских учёных, работавших в Институте теоритической и прикладной механики: кроме Шиплюка в госизмене обвинены главный научный сотрудник института Анатолий Маслов и основатель лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" Валерий Звегинцев. Работы всех троих учёных могут быть связаны с разработкой гиперзвукового оружия.

В поддержку арестованных ученых их коллеги опубликовали коллективное письмо. Они заявили, что на фоне действий следователей уже закрываются критически важные направления исследований, потому что сотрудники боятся заниматься такими исследованиями. Происходящее грозит катастрофой отечественной аэродинамике, считают учёные, отмечая, что аналогичные проблемы существуют и в других научных областях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил журналистам, что Кремль не усматривает тенденции в арестах ученых, и что спецслужбы выполняют свою функцию - "контролируют ситуацию на предмет возможных случаев, связанных с подозрением в измене Родине".