Жителю Хабаровска дали 12,5 лет за попытку передать сведения Украине

Жителя Хабаровска Вячеслава Мамукова приговорили к 12,5 годам колонии за попытку передать секретную информацию украинской спецслужбе. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ФСБ России.

Мамукова осудили по статье о государственной измене. По данным ФСБ, Мамуков, имевший доступ к гостайне, связался в интернете со спецслужбой Украины и предложил передать ей сведения о российских объектах транспортной инфраструктуры. По версии ФСБ, эта информация могла быть использована в ущерб безопасности России. За переданные сведения Мамуков запросил денежное вознаграждение, утверждает ФСБ.

ФСБ сообщила, что благодаря принятым ею мерам "реализовать преступный умысел Мамукову не удалось".

Вчера, 14 декабря, по статье о госизмене якобы за намерение воевать на стороне Украины были осуждены как минимум два человека. Сергея Улукшонова из Красноярска приговорили к четырём годам и восьми месяцам лишения свободы, Анатолия Сынтульского из Удмуртии – к пяти годам колонии строгого режима. Обоих задержали на границе с Украиной.

Ещё как минимум двоим вменяют аналогичные преступления: Савелию Фролову, которого задержали на границе с Грузией в октябре, и Игорю Покусину, задержанному в аэропорту Красноярска в июле. Оба находятся под следствием по статье о госизмене.

По уголовной статье о госизмене грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.