Жить по канонам. Яков Кротов - о соборном милитаризме

Нынешняя война далеко не первая для патриарха Кирилла. Он начинал свою карьеру в 1969 году в Праге, юным делегатом на "мирной" конференции. Владимир Гундяев в зале заседаний говорит о мире, а за окном "наш бронепоезд стоит у Градчан", как пел Александр Галич. Затем, будучи епископом, Кирилл обличал преступления американского империализма в Индокитае, за окном обличителя кремлёвские военные совершали преступления - и в Индокитае, и в Африке, и в Латинской Америке. В 1980-е митрополит Кирилл говорил о братской помощи народу Афганистана. Вы думаете, он выступал против истребления сотен тысяч чеченцев в 1990-е? Против вторжения в Грузию в 2008-м? Нет, конечно, а в 2008-м даже заменил грузина русским в качестве настоятеля грузинской церкви в Москве. В 2014 году патриарх Кирилл осудил вторжение России в Украину? Нет! Ни единым словом. Правда, и горячей поддержки не выразил, на что указывали его почитатели. Зато уж в 2023 году с лихвой это компенсировал.



Тут пришлось западным иерархам как-то от патриарха отмежёвываться. Папа римский был наиболее мягок, сказав Гундяеву: "Мы же не алтарники у президентов". Сказать сказал, но поехал не в Украину, а в Судан. За папу с лихвой высказались сотни церковных деятелей, украинцев и не только. Последнее по времени обличение Гундяева - от митрополита Дубнинского Иоанна. Резкое обличение, резкое… Митрополит Иоанн обличал патриарха Кирилла, сидя на берегу Женевского озера, благо владыка француз. В Московскую Патриархию он перешёл в 2019 году, уже после вторжения России в Украину. Всё видел, и всё-таки перешёл. Теперь обличает, но не уходит.



В отличие от православных в России, митрополиту Иоанну есть, куда переходить. Собственно, когда в 1921 году тысячи русских беженцев оказались в Сербии и созвали в городе Сремске-Карловцы собор, на котором учредили свою церковь, они уже поступили странно. Приехал православный русский в Сербию - ходи в сербский храм, будь паствой сербского епископа. Это и только это канонично. Приехал во Францию, родился во Франции, стал православным (как Реннето) - иди в паству патриарха Константинопольского. Всё логично и просто, каноны не просто так писаны. Так ведь нет, чистокровный француз сделался вдруг энтузиастом Московской Патриархии, но при этом бранит патриарха Московского.

Завершится ли лукавство, когда пытаются и отмежеваться от зла, и остаться со злом в одном храме

Самое же пикантное в том, что патриарх никак не отреагировал на критику митрополита и вряд ли отреагирует. Критикуют патриарха многие священники, в том числе печатно, но он никого не наказывает. Странная ситуация? Патриарх тут, однако, лишь подражает Владимиру Путину. Путин ведь тоже терпит то, что не потерпели бы ни Леонид Брежнев, ни Иосиф Сталин, ни Владимир Ленин. Репрессии очень избирательны и непоследовательны, и это фирменный стиль данной ипостаси Кощея. Даже на яндексе можно почитать очень критические отзывы в адрес так называемого президента России. Как же так? А это развитой тоталитаризм. Он может себе позволить не спешить с репрессиями. Он может себе позволить играть с мышками. Страна в целом уже выдрессирована, сто лет рабства создали устойчивую структуру.



В чём устойчивость? Да в том, чего не хотят признавать те, кто считает нынешнюю войну результат сумасшествия лидера России, и винит одного патриарха Кирилла в милитаризме. Если Путин сумасшедший, то и всё население России сумасшедшее. Если Гундяев милитарист, то и все православные России милитаристы. Ну, 98%.



Беда в том, что преемник Путина тоже будет вести войну. Не будет Путина - Россия будет, и это будет Россия именно милитаристская и агрессивная. Не будет Гундяева - Московская Патриархия и без него будет националистической и ксенофобной церковью. Они такими были и до Путина с Гундяевым. Пара Ельцин-Ридигер была совершенно такой же. Ещё раз вспомним о сотнях тысяч убитых чеченцев. Сотни тысяч! Да, эти сотни тысяч погибли дальше от Праги и Варшавы, чем погибающие сейчас украинцы, но Богу все погибшие близки, и нам они должны быть близки.



Поношения Путина и Гундяева слишком часто прикрывают циничный расчёт: скрыть свою вину, своё соучастие в поддержке тоталитарно-милитаристского режима. Ведь каждый европеец, который жал руку этим господам (а с Путиным даже и танцевали некоторые), тем самым оправдывал их взгляды. Особенно это относится к тем, кто служил верхушке Московской Патриархии многие годы. Побранить Гундяева за милитаризм и остаться с ним в одной конфессии, означает быть, мягко скажем, непоследовательным.

Война рано или поздно завершится, но завершится ли лукавство, когда пытаются и отмежеваться от зла, и остаться со злом в одном храме? Это вопрос не к тем, кто в России и кому некуда деваться, это вопрос к тем, кто в свободных странах, как митрополит Дубнинский, живёт, а всё-таки не решается начать жить свободно, вполне свободно. После Второй мировой войны - и даже уже во время Второй мировой войны, когда стало ясно, что Гитлер близок к поражению, многие немцы бросились валить всю вину на "бесноватого фюрера". Мол, он, он виноват, он нас загипнотизировал. Те, кто уже сейчас валит всю вину на Путина с Гундяневым, поступают точно так же - готовят себе оправдание на суде.



А что оправдываться? Успокойтесь, вас вряд ли будут судить. Во время войны и такие "прозревшие" сгодятся в качестве союзников, хотя доверие к ним будет весьма относительным. Оправдываться не надо. Вот жить по правде - и, кстати, по канонам - вполне стоит начать. Для христианина это даже и нормально.

Яков Кротов – историк и православный священник, ведущий рубрики "Между верой и неверием" на сайте Радио Свобода



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