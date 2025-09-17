Россиянин оштрафован за сравнение певца Shaman с нацистами

Суд в Ставрополе оштрафовал живущего сейчас в США россиянина Виталия Кузнецова на 30 тысяч рублей по административной статье о "дискредитации" российской армии за его посты в социальных сетях о российском певце Ярославе Дронове, известном под псевдонимом Shaman.

На это обращает внимание издание "Верстка".

"Никто и никогда так внаглую и так открыто не косплеил гитлеровских нацистов. Они уже прям так и говорят: „Да, мы — нацисты, и что?“", — написал Кузнецов под фотографией, как сказано в протоколе, человека, "по внешним признакам напоминающего российского певца Shaman, идущего по улице".

Кроме того, сотрудники ФСБ посчитали "дискредитацией" армии комментарий Кузнецова об ужесточении самого закона о "дискредитации". "Другими словами, российскую армию дискредитируют не воюющие убийцы, насильники и грабители, а то, что кто-то об этом скажет вслух. Классика", — написал Кузнецов под публикацией издания РБК.

Страницы Виталия Кузнецова в социальных сетях и его комментарии на других ресурсах привлекли внимание проводивших "оперативно-розыскное" мероприятие "Наведение справок" силовиков после того, как он высказался в поддержку певца, актера, режиссера и продюсера Семёна Слепакова, уехавшего из России в знак протеста против российского вторжения в Украину.

Кузнецов обжаловал штраф в Ставропольском краевом суде. Его адвокат указал, что с 2003 года Кузнецов проживает в США, и поэтому он не совершал правонарушения на территории России. Однако краевой суд оставил решение суда первой инстанции в силе.