Дзюба подпрыгнул, Собянин присел. Любовь на фоне диверсантов

Владимиру Путину для подпитки очевидно потребовались разного рода знаки к нему любви. Такие знаки в один и тот же день оказали ему мэр Собянин и футболист Дзюба. К ним присоединились "простые немецкие граждане", которых показало в своем сюжете "Шпигель-ТВ" и с удовольствием ретранслировал канал "Россия-1". В эту любовную идиллию ворвалась вылазка "украинских диверсантов", которая еще раз продемонстрировала, что надо срочно сплотить ряды вокруг Путина в борьбе с "нацизмом" и "фашизмом". В программе участвуют: телевизионный критик Александр Мельман, студент Свободного университета Берлина Иван Михеев, военный эксперт Алексей Мельник, политический аналитик Андрей Колесников. Ведет программу Лицом к событию" Елена Рыковцева

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