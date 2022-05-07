Что Путин предъявит российскому народу 9 мая в качестве победы? Спасет ли мобилизация армию Шойгу от поражения в Донбассе? Как глубоко президент России увяз в Украине, и рискнет ли он поправить дела тактическим ядерным оружием? На каких условиях Киев может пойти на мир после поставок вооружений НАТО?

Как встретят на родине русского солдата с украинского фронта? Ждут ли его почет и уважение или стыд и позор на всю жизнь? Чем отличается "афганский синдром" от "вьетнамского", и как избавиться от посттравматического стресса после окончания войны?

Как банкир Тиньков распрощался с Россией и своим бизнесом. Кто из предпринимателей выступил против войны в Украине и попал в опалу? Можно ли доверять "переобувшимся" бизнесменам?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с украинским военным экспертом Сергеем Грабским, предпринимателем Дмитрием Потапенко, психологом Александром Асмоловым и супругой политика Владимира Кара-Мурзы Евгенией.

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