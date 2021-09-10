Журналиста из Ростова арестовали на 10 суток за пост об "Умном голосовании"

Пролетарский суд Ростова-на-Дону арестовал на 10 суток члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, главного редактора независимого издания "Голос" Игоря Хорошилова. Его обвинили в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (статья 20.3 КоАП РФ) из-за публикации поста об "Умном голосовании" в фейсбуке.

Игоря Хорошилова задержали утром 10 сентября на автобусной остановке, когда он шел на работу. Полицейские изъяли у него телефон и доставили журналиста в городской отдел полиции №7 Пролетарского района. Протокол об административном задержании в отделении полиции составлялся в соседней комнате без присутствия адвоката и самого Хорошилова.

Как сообщила корреспондент Радио Свобода Полина Ефимова, в ходе судебного заседания судья Надежда Тапчанян отклонила ходатайство адвоката о возвращении административного дела на новое расследование в отдел полиции - по мнению адвоката Феликса Берковича, во время составления протокола были грубо нарушены права его подзащитного.

"Я, как адвокат, 20 минут кричал в отделении полиции, чтобы меня пустили к задержанному журналисту, звонил в прокуратуру, в ФСБ, а в это время полицейские составляли протокол в соседней комнате. При этом члены ТИК имеют право неприкосновенности во время выборов. Арест члена избирательной комиссии ставит под угрозу гласность и открытость выборов в нескольких районах. Во время выборов Хорошилов должен был выявлять фальсификации, но его устранили как раз на время выборов. Это - заказ власти", - заявил адвокат.

В ходе заседания судья огласила материалы дела. Это несколько рапортов заместителя начальника отдела Управления "Э" по Ростовской области, где он, в частности, пишет, что "сотрудники ЦПЭ в русскоязычном сегменте сети Интернет установили, что 8 сентября из своего дома Игорь Хорошилов разместил у себя на странице в Фейсбуке графический материал, содержащий информацию о системе "Умное голосование" Фонда борьбы с коррупцией Навального, внесенного в список запрещенных организаций на территории РФ".

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