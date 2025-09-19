Журналист телеканала "Дождь" Михаил Шевелёв оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в деятельности "нежелательной" в России организации.

Как сообщает сам телеканал, такое решение вынес в пятницу Хамовнический районный суд Москвы. По словам адвоката Шевелёва, поводом для составления административного протокола стал выпуск новостей "Дождя", вышедший в эфир 5 мая.

Летом 2021 года телеканал "Дождь" был включён Министерством юстиции России в реестр "иностранных агентов", а в июле 2023-го объявлен Генеральной прокуратурой "нежелательной организацией".