Журналиста Айдера Муждабаева заочно приговорили к 6 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил журналиста Айдера Муждабаева к шести годам лишения свободы. По сообщению ТАСС, суд признал Муждабаева виновным по статье о публичных призывах к терроризму или оправдании терроризма. Ранее он был объявлен МВД России в федеральный розыск.

Как сообщала "Медиазона", дело против Муждабаева возбудили в 2019 году, тогда же его внесли в "перечень террористов и экстремистов", который ведет Росфинмониторинг. Следственный комитет отчитывался, что поводом стали два поста в фейсбуке, где Муждабаев призывал "силой хватать русских агентов" и обменивать их на украинского режиссера Олега Сенцова, тогда отбывавшего наказание в российской колонии в Лабытнанги.

"Приставляйте автоматы к их (российских агентов — МЗ) вискам и под камеры требуйте у Путина немедленно выдать Сенцова в обмен на них. Иначе — их расстрел без суда и следствия. Я понимаю, что это незаконно, что это выглядит дико, но смерть Сенцова без попыток любыми — любыми — путями его спасти я принимать отказываюсь", — говорилось в посте от 8 августа 2018 года. Тогда Сенцов продолжал свою голодовку, которую он держал 145 дней. В сентябре 2019 года Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.