Журналиста Айдера Муждабаева заочно приговорили к 6 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил журналиста Айдера Муждабаева к шести годам лишения свободы. По сообщению ТАСС, суд признал Муждабаева виновным по статье о публичных призывах к терроризму или оправдании терроризма. Ранее он был объявлен МВД России в федеральный розыск.
Как сообщала "Медиазона", дело против Муждабаева возбудили в 2019 году, тогда же его внесли в "перечень террористов и экстремистов", который ведет Росфинмониторинг. Следственный комитет отчитывался, что поводом стали два поста в фейсбуке, где Муждабаев призывал "силой хватать русских агентов" и обменивать их на украинского режиссера Олега Сенцова, тогда отбывавшего наказание в российской колонии в Лабытнанги.
"Приставляйте автоматы к их (российских агентов — МЗ) вискам и под камеры требуйте у Путина немедленно выдать Сенцова в обмен на них. Иначе — их расстрел без суда и следствия. Я понимаю, что это незаконно, что это выглядит дико, но смерть Сенцова без попыток любыми — любыми — путями его спасти я принимать отказываюсь", — говорилось в посте от 8 августа 2018 года. Тогда Сенцов продолжал свою голодовку, которую он держал 145 дней. В сентябре 2019 года Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
- Айдер Муждабаев – российский оппозиционный журналист, 17 лет проработавший в газете "Московский комсомолец", из них 9 лет – на должности заместителя главного редактора. В 2015 году из-за несогласия с аннексией Крыма и действиями российских властей на востоке Украины, а также из-за несогласия с редакционной политикой "МК", уволился и переехал в Киев, где получил украинское гражданство.
- Сейчас Муждабаев работает заместителем генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, базирующегося в Киеве, и ведёт свой блог на ютьюбе. В нём он резко критикует российские власти, а после ухода Петра Порошенко с поста президента Украины – и действующие украинские власти.
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