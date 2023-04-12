Суд в подмосковном городе Королёве арестовал журналиста RusNews и автора телеграм-канала "Честное Королевское!" Романа Иванова на два месяца по делу о так называемых фейках про российскую армию. Об этом сообщает "Медиазона".

Поводом для возбуждения дела против журналиста стали два поста в его телеграм-канале, а также один пост в паблике "Честное Королевское!" во "ВКонтакте". В них говорилось об убийствах мирных жителей в Буче, про доклад ООН о гуманитарной ситуации на территории Украины и о заявлении главы Минобороны России Сергея Шойгу про нехватку ракет. Сам Иванов свою вину не признал.

Во вторник рано утром в квартире Иванова прошёл обыск. Сотрудники правоохранительных органов выломали дверь в квартиру. На видео, опубликованном RusNews, видно, что дверная рама изогнута, а стена вокруг проема частично разрушена. При обыске, как уточнили журналисты издания, у Иванова изъяли всю технику. Его жена добавила, что полиция использовала аппаратуру, чтобы "глушить" связь, из-за чего она не могла никому позвонить.